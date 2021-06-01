YPG/PKK'lı teröristler 'zorla silah altına alma' uygulamasını protesto eden halka yine ateş açtı: 2 sivili katlettiler Suriye’nin Münbiç kentinde halk, YPG/PKK’nın çocukları zorla silah altına almasını protesto etmeye devam ediyor. Gösteriye müdahale eden PKK/YPG’li teröristler sivillere yine ateş açtı. İki sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı.

Haber Merkezi 01 Haziran 2021, 17:27 Son Güncelleme: 01 Haziran 2021, 17:49 İHA