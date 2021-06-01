Dünya YPG/PKKlı teröristler zorla silah altına alma uygulamasını protesto eden halka yine ateş açtı 2 sivili katlettiler
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YPG/PKK'lı teröristler 'zorla silah altına alma' uygulamasını protesto eden halka yine ateş açtı: 2 sivili katlettiler

Suriye’nin Münbiç kentinde halk, YPG/PKK’nın çocukları zorla silah altına almasını protesto etmeye devam ediyor. Gösteriye müdahale eden PKK/YPG’li teröristler sivillere yine ateş açtı. İki sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı.

Haber Merkezi İHA
YPG/PKKlı teröristler zorla silah altına alma uygulamasını protesto eden halka yine ateş açtı: 2 sivili katlettiler
PKK/YPG’li teröristlerin sivilleri sürekli kaçırdığını vurgulayan protestocular, evlerde ve mahallelerde güvende hissetmediklerini aktardı.

Suriye’nin Halep kırsalında bulunan Münbiç’te halk, terör örgütü PKK/YPG’nin sivilleri özellikle de çocukları zorla silah altına almasını protesto etti.

Münbiç kent merkezinde bir araya gelen siviller, PKK/YPG’nın yaşlıları ve çocukları zorla silah altına almasını kınadı.

YPG/PKK'lı teröristler Münbiç'te zorla silah altına alma uygulamasını protesto eden halka ateş açtı
DÜNYA
YPG/PKK'lı teröristler Münbiç'te zorla silah altına alma uygulamasını protesto eden halka ateş açtı


PKK/YPG’li teröristlerin sivilleri sürekli kaçırdığını vurgulayan protestocular, artık evlerde ve mahallelerde güvende hissetmediklerini aktardı.

Protesto sırasında PKK/YPG teröristleri sivillere saldırdı. PKK/YPG mensuplarının ateş açması sonucu 2 sivil hayatını kaybedenken 5 sivil de yaralandı.

Münbiç'te PKK'lı teröristler sivillere ateş açtı
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Münbiç'te PKK'lı teröristler sivillere ateş açtı
Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde teröristlerin, zorla silah altına alma uygulamasına karşı çıkarak protesto düzenleyen halka ateş açması sonucu 4 sivil yaralandı. YPG/PKK, işgalinde olan Münbiç, Aynularab (Kobani), Kamışlı, Malikiyye, Dirbasiye, Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde de kız ve erkek çocuklarını zorla silah altına alıyor.


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