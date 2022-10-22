Dünya YTB Başkanı Eren, Hollandada yaşlı bakımevinde kalan Türklerin hayır dualarını aldı
AVRUPA

YTB Başkanı Eren, Hollanda'da yaşlı bakımevinde kalan Türklerin hayır dualarını aldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Hollanda'daki tek Türk bakımevi olan Lale Bakımevi'ni ziyaret edip sakinleriyle sohbet etti.

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Haber Merkezi Diğer
YTB Başkanı Eren, Hollandada yaşlı bakımevinde kalan Türklerin hayır dualarını aldı
YTB Başkanı Eren, Hollanda'daki tek Türk yaşlı bakımevini ziyaret etti.

Abdullah Eren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda'daki tek Türk bakımevi olan Lale Yaşlı Bakımevi'ni ziyaret ettiğini bildirdi.

Eren, "Büyüklerimizin elini öptük. İhtiyaçlarını sorduk, dualarını aldık. Emek verip gurbeti vatan eyleyen insanımızın kendi değerlerine göre bakımevi ihtiyacı için Lale Bakımevi gibi güzel örneklerin çoğalması önemli." ifadelerini kullandı.

Eren, yurt dışında yaşayan Türklerle ve Türk büyükleriyle buluştukların, onların dertlerini dinlediklerini belirtip şunları kaydetti:

"Selam vermeye geldik sizlere. Buralara geldiniz, buralarda yıllarca çalıştınız, emek verdiniz, gurbette yaşadınız. Çoluk çocuk yetiştirdiniz. Sizin hakkınız ödenmez. Biz Türkiye’den geliyoruz. Sizi görmeye geldik. Sizin halinizi hatırınızı sormaya geldik. Duanızı almaya geldik. Türkiye’deki insanların, Cumhurbaşkanımızın selamını getirdik."

Eren ile sohbet eden bakımevi sakinleri, Eren'e ziyaretten dolayı teşekkür etti.

YTB bursuyla Samsun'da doktora yapan Sudanlı öğrenci: Türkiye'de gençlerin umudu var maşallah
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Samsun ve civar illerde YTB Türkiye Bursları ile ülkemize gelen uluslararası öğrencileri Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz 2022'de buluşturdu.

Üniversitelerinin mühendislik fakültelerinde okuyan ve farklı birçok ülkeden gelen uluslararası öğrenciler fuar alanını ilgi ile gezdi.

Yeni Şafak Sosyal Medya Şefi Furkan Kılıç'ın sorularını yanıtlayan öğrenciler, TEKNOFEST'ten çok etkilendiklerini ve YTB'nin verdiği bursların bir fırsat olduğunu söyledi.
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