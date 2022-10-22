YTB Başkanı Eren, Hollanda'da yaşlı bakımevinde kalan Türklerin hayır dualarını aldı

Abdullah Eren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda'daki tek Türk bakımevi olan Lale Yaşlı Bakımevi'ni ziyaret ettiğini bildirdi.

Eren, "Büyüklerimizin elini öptük. İhtiyaçlarını sorduk, dualarını aldık. Emek verip gurbeti vatan eyleyen insanımızın kendi değerlerine göre bakımevi ihtiyacı için Lale Bakımevi gibi güzel örneklerin çoğalması önemli." ifadelerini kullandı.

Eren, yurt dışında yaşayan Türklerle ve Türk büyükleriyle buluştukların, onların dertlerini dinlediklerini belirtip şunları kaydetti:

"Selam vermeye geldik sizlere. Buralara geldiniz, buralarda yıllarca çalıştınız, emek verdiniz, gurbette yaşadınız. Çoluk çocuk yetiştirdiniz. Sizin hakkınız ödenmez. Biz Türkiye’den geliyoruz. Sizi görmeye geldik. Sizin halinizi hatırınızı sormaya geldik. Duanızı almaya geldik. Türkiye’deki insanların, Cumhurbaşkanımızın selamını getirdik."

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Eren ile sohbet eden bakımevi sakinleri, Eren'e ziyaretten dolayı teşekkür etti.