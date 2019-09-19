Yunan adaları patlama noktasında

Suriye'de Esed rejimi ve Rusya'nın artan saldırıları nedeniyle Ege'deki Yunan adalarına geçen sığınmacıların sayısının hızla artması Atina'yı ve diğer Avrupa başkentlerini endişelendiriyor. Sadece Salı günü Midilli, Kos ve Sakız adalarına yaklaşık 200 sığınmacının ulaştığı bilgisi verildi.

Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarında kayıt altına alınan sığınmacıların sayısında da yeni bir rekora ulaşıldı. Yurttaş Koruma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre adalarda 26 bin sığınmacı bulunuyor. Ancak kamplarda bu sayının yarısının kalacağı kadar bile yer bulunmuyor. İnsan hakları örgütleri kamplardaki sığınmacıların insanlık dışı şartlarda kaldıkları eleştirisini yönelterek, durumun bir an önce düzeltilmesi için çağrı yapıyor. Geçen nisan ayında adalardaki sığınmacı sayısının 14 bin olduğu duyurulmuştu.