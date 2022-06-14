Dünya Yunan asıllı Oxford profesöründen Egedeki geri itmelere ilişkin ülkesine sert eleştiri
AVRUPA

Yunan asıllı Oxford profesöründen Ege'deki geri itmelere ilişkin ülkesine sert eleştiri

Oxford Üniversitesinde görevli Hukuk Profesörü Pavlos Eleftheriadis, Yunanistan'ın geri itmelere karşı kapsamlı bir soruşturma başlatması gerektiğini belirtti. Eleftheriadis, Politico gazetesinde yayınlanan görüş yazısında, Ege'deki geri itmelerine ilişkin Yunanistan'da yeterli soruşturma yapılmamasını eleştirdi.

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Haber Merkezi AA
Yunan asıllı Oxford profesöründen Egedeki geri itmelere ilişkin ülkesine sert eleştiri
Yunan asıllı profesörden Ege'deki geri itmelere ilişkin ülkesine sert eleştiri

Son yıllarda uluslararası medya ve sivil toplum kuruluşlarının, Yunan yetkililerce gerçekleştirilen yasa dışı geri itmelere ilişkin yüzlerce durum rapor ettiğini aktaran Eleftheriadis, bu raporların mevcut hükümet 2019'da göreve gelmeden önce görülmeye başladığına ve Mart 2020'den itibaren de sayılarının arttığına dikkati çekti.

Eleftheriadis, Meriç sınırında şiddete maruz kalan düzensiz göçmenlere ilişkin raporlar bulunduğunu, Ege'de ise Yunan sahil güvenlik birimlerinin, içlerinde çocukların da bulunduğu göçmen grupları hayatlarını tehlikeye atacak şekilde Türkiye sahillerine doğru ittiğine ilişkin göçmenlere ait iddiaların ve bunları destekleyen video ve fotoğrafların bulunduğunu kaydetti.

Yunan hükümetinin tüm bu raporların yanlış ve Türkiye'ye ait bir propaganda ürünü olduğunu ileri sürdüğünü belirten Eleftheriadis, olayların Yunan yargı sistemince yeterince araştırılmadığını savundu.

Eleftheriadis, uluslararası kurumların Yunanistan'a bu konuda yaptığı uyarıları hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Hükümet, en kıdemli savcılarından geri itme iddialarına ilişkin mümkün olan en geniş soruşturmayı açmalarını istemelidir. Savcılara, Türkiye'deki tanıklarla görüşmek için kaynak sağlamalıdır."

Hükümetin göçmenleri "güvenlik tehdidi" olarak tanımlamayı durdurmasını isteyen Eleftheriadis, "Aile ve çocukların bir güvenlik tehdidi olduğu iddiası tamamen temelsizdir, kimseye bir zararları yok. Daha da fazlası, Yunan anayasası altında hakları var." değerlendirmesinde bulundu.

Yunan birlikleri faciaya yol açtı: Donarak ölen 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp'a getirildi
FOTOĞRAF 20
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Yunanistan sınır birlikleri tarafından ayakkabıları çıkarılıp elbiseleri soyularak, Edirne’ye geri itilen ve donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi.
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Edirne’nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlar tarafından ayakkabıları, elbiseleri soyularak geri itilen 12 göçmen donarak hayatını kaybetmiş, donma riski altındaki diğer göçmenler de kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti.
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Donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri ambulanslarla Edirne’den alınarak Adli Tıp Kurumuna getirildi.
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Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada , \"İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden dokuz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır\" denildi.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaşanan katliamla ilgili yaptığı açıklamada Yunanistan'a sert tepki göstererek, \"Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik\" ifadelerini kullandı.
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri tehlikeli biçimde geri itmesine ilişkin Türkiye'nin uluslararası toplumu defalarca uyardığını hatırlatarak, Yunanistan'ın bir an önce bu yasa dışı faaliyete son vermesi gerektiğini vurguladı.
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Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden 12 düzensiz göçmene ilişkin bir haberi Twitter hesabından paylaşan Kıran, şunları kaydetti:
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\"Türkiye, Yunanistan sahil güvenlik yetkililerinin tehlikeli biçimde mültecileri geri itmesine ilişkin uluslararası toplumu defalarca uyardı. Bu geri itme faaliyetleri özellikle havanın çok soğuk olduğu zamanlarda trajik sonuçlar doğuruyor. Yunanistan, bir an önce bu yasa dışı faaliyetlerine son vermelidir.\"
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Yunan birlikleri faciaya yol açtı: Donarak ölen 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp'a getirildi
Yunanistan sınır birlikleri tarafından ayakkabıları çıkarılıp elbiseleri soyularak, Edirne'ye geri itilen ve donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaşanan katliamla ilgili yaptığı açıklamada Yunanistan'a sert tepki göstererek, "Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik" ifadelerini kullandı.


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