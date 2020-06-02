Yunan askerinin patlattığı saldaki Kongolu göçmen boğuldu



Kuşadası Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Mayıs günü saat 23.21'de, rutin kontroller sırasında Dip Burun açıklarında Afrika uyruklu 8 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kıyıya getirilen göçmenlerin ifadelerinden toplam 31 kişi oldukları, Sisam Adası'na geçtikleri, aralarından 2 kişinin buradan kaçtığı anlaşıldı. Göçmenler, ifadelerinde, diğer 29 kişinin Yunan askerleri tarafından bildirildikleri can salının Türk kara sularına getirilmesinin ardından patlatıldığı, 1 göçmenin suda boğulduğunu anlattı.

Sahil Güvenlik botu olay yerine intikal etti.

Helikopterle tespit edilen göçmenler kurtarıldı

Bunun üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve Sahil Güvenlik dalış timi sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan arama- kurtarma çalışmalarında, Sahil Güvenlik helikopteriyle tespit edilen diğer 20 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik dalgıçları ise denizde yaptıkları taramada, boğulduğu belirlenen Kongo uyruklu Felix Dundidi'nin cesedine ulaştı.