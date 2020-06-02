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Dünya Yunan askerinin patlattığı saldaki Kongolu göçmen boğuldu
AVRUPA

Yunan askerinin patlattığı saldaki Kongolu göçmen boğuldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden kaçtıkları Yunanistan'ın Sisam Adası'nda Yunan askerleri tarafından yakalanıp, getirildikleri Türk kara sularında bindirildikleri can salı patlatılan göçmenlerden Kongo uyruklu Felix Dundidi (20) yaşamını yitirdi, 28'i Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Göçmenlerin ifadelerinden 2 kaçak göçmenin ise Sisam Adası'na çıktıklarında ortadan kayboldukları belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Yunanistan, göçmenleri ölüme terk etti.
Yunanistan, göçmenleri ölüme terk etti.


Kuşadası Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Mayıs günü saat 23.21'de, rutin kontroller sırasında Dip Burun açıklarında Afrika uyruklu 8 düzensiz göçmeni kurtardı.

  • Kıyıya getirilen göçmenlerin ifadelerinden toplam 31 kişi oldukları, Sisam Adası'na geçtikleri, aralarından 2 kişinin buradan kaçtığı anlaşıldı. Göçmenler, ifadelerinde, diğer 29 kişinin Yunan askerleri tarafından bildirildikleri can salının Türk kara sularına getirilmesinin ardından patlatıldığı, 1 göçmenin suda boğulduğunu anlattı.

Sahil Güvenlik botu olay yerine intikal etti.

Helikopterle tespit edilen göçmenler kurtarıldı

Bunun üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve Sahil Güvenlik dalış timi sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan arama- kurtarma çalışmalarında, Sahil Güvenlik helikopteriyle tespit edilen diğer 20 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik dalgıçları ise denizde yaptıkları taramada, boğulduğu belirlenen Kongo uyruklu Felix Dundidi'nin cesedine ulaştı.

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