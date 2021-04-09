Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Yunan Bakan Dendiastan Türkiyeye ziyaret şartı İyi tutum sergilenirse gideceğim
AVRUPA

Yunan Bakan Dendias'tan Türkiye'ye ziyaret şartı: İyi tutum sergilenirse gideceğim

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hamleleri sonrası eli zayıflayan Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ankara'yı ziyaret etmek için 'iyi tutum' şartı koştu. Dendias, Türkiye ile müzakerelerin yeniden başlamasını umduğunu ifade etti.

Haber Merkezi Diğer
Yunan Bakan Dendiastan Türkiyeye ziyaret şartı: İyi tutum sergilenirse gideceğim
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ve Atina Başpsikoposu 2. Ieronymos, bugün bir araya geldi. Güncel konuların ele alındığı görüşme sırasında Dendias, Türkiye ve Libya'ya yapacağı ziyaretlerden bahsetti.

Ankara'ya ziyaret için şart koştu

Türkiye'nin "iyi tutum "sergilemesi halinde Ankara'yı ziyaret edeceğini belirten Dendias, "Aşırı iyimser değilim ama en azından mantık ve hukuk çerçevesinde konuşma fırsatı olacağını umuyorum. Zira sırf konuşmuş olmak için konuşmaya gerek yok" dedi.

"Önce İstanbul'a gideceğim"

Dendias, Ankara ziyaretinden önce İstanbul'u ziyaret ederek Fener Rum Patriği Bartholomewos'la görüşeceğini ekledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mart ortasında yaptığı açıklamada, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini söylemişti.

Dendias da, Çavuşoğlu ile uygun bir atmosferde bir araya gelmeyi arzu ettiğini söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan bürokrata sert tepki
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan bürokrata sert tepki

Yunan yönetimi büyükelçiyken ülkeden kovduğu Menfi'nin ayağına gitti: Türkiye-Libya anlaşmasını iptal edin
DÜNYA
Yunan yönetimi büyükelçiyken ülkeden kovduğu Menfi'nin ayağına gitti: Türkiye-Libya anlaşmasını iptal edin

Yunan Dışişleri Bakanının Türkiye ziyareti öncesi Ankara'da ön görüşme
GÜNDEM
Yunan Dışişleri Bakanının Türkiye ziyareti öncesi Ankara'da ön görüşme
Abone Ol Google News
Aile büyük şok yaşadı

Aile büyük şok yaşadı

Gürültüyü duyup sokağa koştular.
Tekrar tekrar okumak istedim

'Tekrar tekrar okumak istedim'

Çobanın notu sağlık çalışanlarını duygulandırdı.
Bakan Soylu: Bizim bildirimiz namus bildirisidir

Siirt'ten acı haber

Siirt'ten acı haber

PKK'ya yönelik operasyonda 1 uzman çavuş şehit oldu.
Erdoğan Putin'le görüştü

Erdoğan Putin'le görüştü

Ukrayna krizi ve ​Sputnik V aşısının ortak üretimi konuşuldu.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

​Beykoz Cam Müzesi açılış töreninde hitap ediyor.

​99 yaşındaki prens, koronavirüsü yenmişti.

​Milyarlarca dolar tutan yatırımların borcunu ödeyemiyorlar.

​Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı.
Fikir kızımdan çıktı

Fikir kızımdan çıktı

​Kadın girişimci tezekten öyle bir şey üretti ki, projesi ödül aldı.
'Bugün gelme anne'

'Bugün gelme anne'

Şehit pilot annesinin kendisini izlemeye gelmesini istememiş.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.