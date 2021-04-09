Yunan Bakan Dendias'tan Türkiye'ye ziyaret şartı: İyi tutum sergilenirse gideceğim

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ve Atina Başpsikoposu 2. Ieronymos, bugün bir araya geldi. Güncel konuların ele alındığı görüşme sırasında Dendias, Türkiye ve Libya'ya yapacağı ziyaretlerden bahsetti.

Ankara'ya ziyaret için şart koştu

Türkiye'nin "iyi tutum "sergilemesi halinde Ankara'yı ziyaret edeceğini belirten Dendias, "Aşırı iyimser değilim ama en azından mantık ve hukuk çerçevesinde konuşma fırsatı olacağını umuyorum. Zira sırf konuşmuş olmak için konuşmaya gerek yok" dedi.

"Önce İstanbul'a gideceğim"

Dendias, Ankara ziyaretinden önce İstanbul'u ziyaret ederek Fener Rum Patriği Bartholomewos'la görüşeceğini ekledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mart ortasında yaptığı açıklamada, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini söylemişti.

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Dendias da, Çavuşoğlu ile uygun bir atmosferde bir araya gelmeyi arzu ettiğini söylemişti.

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