Yunan bakan yardımcısından gayri askeri statüdeki Midilli Adası’na provokatif ziyaret

Yunan hükümeti ve Yunanistan ordusu yetkilileri, Türkiye’ye karşı provokatif adımlar atmayı sürdürüyor. Daha önce birçok kez gayri askeri statü konumunda bulunan adalara ziyaret gerçekleştiren Yunan yetkililer, bir kez daha benzer bir adım attı.

Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, Midilli Adası'nda bulunan Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 98. Muhafız Tugayını ziyaret etti. Ordu yetkililerinden bilgi alan Stefanis, adadaki askerlerle de yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi.

DÜNYA Yunanistan’dan provokasyon: Genelkurmay Başkanı Floros gayri askeri statüdeki adaları ziyaret etti

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, Aydın'ın Didim ilçesine 4-6 mil uzaklıktaki Bulamaç ve Eşek Adaları ile Lemnos'taki askeri birliklere, geçtiğimiz gün bir ziyaret gerçekleştirmişti. Yunanistan Genelkurmay Başkanı, ziyaretinde askeri birliklere teyakkuzda olma talimatı verdiğini açıklamıştı.

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