Dünya Yunan bakan yardımcısından gayri askeri statüdeki Midilli Adasına provokatif ziyaret
AVRUPA

Yunan bakan yardımcısından gayri askeri statüdeki Midilli Adası’na provokatif ziyaret

Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, gayri askeri statüdeki Midilli Adası'nda bulunan Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 98. Muhafız Tugayını ziyaret etti.

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Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis.
Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis.

Yunan hükümeti ve Yunanistan ordusu yetkilileri, Türkiye’ye karşı provokatif adımlar atmayı sürdürüyor. Daha önce birçok kez gayri askeri statü konumunda bulunan adalara ziyaret gerçekleştiren Yunan yetkililer, bir kez daha benzer bir adım attı.

Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, Midilli Adası'nda bulunan Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 98. Muhafız Tugayını ziyaret etti. Ordu yetkililerinden bilgi alan Stefanis, adadaki askerlerle de yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi.

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