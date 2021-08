Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'dan Türkiye'ye yardım uçakları için teşekkür mesajı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin 7 gündür yangınla boğuşmasının ardından bugün mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak 2 Türk uçağının yardım amaçlı gönderilmesinden dolayı teşekkür etti.

Twitter’dan açıklama yapan Dendias, Bugünkü telefon görüşmemizde Türkiye’deki yangınların kontrol altına alınmasının ardından İki Türk itfaiye uçağının Yunanistan'a gönderileceğini haber veren Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkürlerimi ilettim” dedi.

In phone conversation with #Turkey FM @MevlutCavusoglu, I thanked him as he informed me that two Turkish firefighting airplanes will be sent to #Greece, as, he added, wildfires in Turkey are now under control. pic.twitter.com/tB2PMnpYfg
August 9, 2021

Bakan Pakdemirli: Yunanistan'ın uçak talebi var Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaris Öğretmenevi'nde açıklamalarda bulundu.



Yunanistan'ın ülkede devam eden büyük çapta orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den uçak talebinde bulunduğunu belirten Pakdemirli, 'Filomuza dışarıdan gelen iki uçak, Yunanistan ve AB'deki yangınların ciddiyetinden dolayı ayrıldı. Yunanistan'ın uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız.' dedi.









