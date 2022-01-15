Dünya Yunan Dışişleri Danışmanı İoakimidis Türkiyeyi engelleme çabalarımız etkisiz ve imkansız
AVRUPA

Yunan Dışişleri Danışmanı İoakimidis: Türkiye'yi engelleme çabalarımız etkisiz ve imkansız

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Profesör Panagiotis İoakimidis, çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Yunanistan’ın Türkiye’yi engelleme çabaları için “çıkmaz sokaktır, etkisizdir, imkansızdır” dedi. Bu amaç için ülkesinin çok fazla kaynak israf ettiğini söyleyen İoakimidis, "Bunu ne kadar erken anlarsak o kadar iyi. Türkiye zaten bölgesel bir güç. Diyalog yoluna gitmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunan Dışişleri Danışmanı İoakimidis: Türkiyeyi engelleme çabalarımız etkisiz ve imkansız
Panagiotis İoakimidis

Yunan medyasından İn.gr haber sitesinde “Türkiye'nin Müdahalesi: Mümkün mü, paradigma kayması mı?” başlıklı bir analiz yayımlandı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Danışmanı ve Yunanistan Avrupa ve Dış Politika Vakfı (ELIAMEP) Danışma Kurulu Üyesi Emekli Yunan Büyükelçi Profesör Panagiotis İoakimidis tarafından kaleme alınan yazıda, Atina yönetiminin Türkiye’ye karşı attığı adımların hiçbir işe yaramadığı ve yaramayacağı itirafında bulunuldu.

“TÜRKİYE ZATEN BÖLGESEL BİR GÜÇ”

Makalede, şu ifadelere yer verildi: Şuna bir açıklık getirelim: Atina'nın Türkiye'nin bölgesel bir güç haline gelmesini engellemek adına uyguladığı politika çıkmaz sokaktır, etkisizdir, imkansızdır. Sonuç getirmeyecek. Çok fazla kaynak israf ediyoruz. Ve ne kadar erken anlarsak o kadar iyi. Diyalog politikasından bahsetmiyoruz. Türkiye, sorunlarına rağmen zaten yarı bölgesel bir güç. Ve daha fazlası olmayı hedefliyor.

“EKONOMİLERİ BİZİM DÖRT KATIMIZ”

Türkiye, bölgenin en kalabalık ülkesi. Komşu ülkelerden sadece İran'ın buna karşılık gelen bir nüfusu var. En büyük ekonomiye (Yunan ekonomisinden neredeyse dört kat daha büyük) sahip ve dünyanın en büyük onuncu ekonomisi olmayı hedefliyor.

“TÜRKİYE YUMUŞAK GÜCE DE SAHİP”

Ve ekonominin büyüklüğü nedeniyle, en gelişmiş 20 (G-20) ekonomi grubunun bir parçası. Güçlü bir silahlı kuvvetleri var. Önemli bir silah endüstrisine (dron üretimi vb.) sahipler. Ayrıca "yumuşak güç" olarak da ortaya çıktılar. Örneğin ihracat yapıyorlar; dünya çapında diziler.

“TÜRKİYE’YE KARŞI HER ŞEYİ YAPIYORUZ”

Yunanistan, yüksek maliyetler ödemeye istekli, açıkça daha güçlü ülkelerin (ABD, Rusya ve Çin gibi) uygulayabileceği stratejiyi Türkiye’ye karşı uygulamaya çalışıyor. Güvenilmez ülkelerle bile askeri caydırıcı ittifaklar kuruyoruz, ülkedeki ABD varlığını genişletiyoruz, yaptırımlar peşinde koşuyoruz. Türkiye'nin hegemonik bir güç olmasını engellemek için her şeyi yapıyoruz.

“TEK ÇÖZÜM DİYALOG VE DIŞLAMAMAMIZ”

Başarılı olabilecek, Yunanistan'ı koruyacak tek seçenek, Türkiye’nin AB üyeliğinden başka bir şey değil. Türkiye’nin Avrupa bağlantısı derinleştirilmeli. Doğu Akdeniz’de dışlanmamalı. Diyalog yolunda gitmeliyiz. Şimdi bir paradigma değişikliğine ihtiyacımız var.

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