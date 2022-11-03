Dünya Yunan güvenlik uzmanı Zorzovilis Türkiyenin silah sistemleri Yunan stratejik derinliğini ortadan kaldırdı
AVRUPA

Yunan güvenlik uzmanı Zorzovilis: Türkiye'nin silah sistemleri Yunan stratejik derinliğini ortadan kaldırdı

Atina merkezli Güvenlik ve Savunma Analizleri Enstitüsü Başkanı Periklis Zorzovilis, Yunanistan'ı Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki başarılarına karşı uyardı. Zorzovilis, Türk silah sistemlerinin menzilindeki artışın, Yunanistan'ın stratejik derinliğini ortadan kaldırdığını ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunan güvenlik uzmanı Zorzovilis: Türkiyenin silah sistemleri Yunan stratejik derinliğini ortadan kaldırdı
Tayfun füzesi.

Atina merkezli Güvenlik ve Savunma Analizleri Enstitüsü Başkanı Periklis Zorzovilis, kaleme aldığı bir makalede, Yunanistan'ın savunma sistemleri konusundaki açıkları ve Türkiye'nin savunma sanayii alanında imza attığı başarıları masaya yatırdı.

Yunanistan'ın son 20 yıldır savunma sistemleri konusunda büyük bir satın alma programı uygulayamadığına dikkat çeken Zorzovilis, şu anda hizmette olan savunma sistemlerinin de, 20 yıldan fazla bir süredir herhangi bir yükseltme veya geliştirmeden geçmediğini belirtti.

  • Zorzovilis, Türkiye cephesinde ise niteliksel bir yükseliş yaşandığını ifade etti.

Yunanistan'ın sahip olduğu sistemlerin 'yükseltme ve güçlendirme ihtiyacı' dışında, çok ciddi başka bir sorunla karşı karşıya olduğunu yazan Zorzovilis makalesinde, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve buna bağlı olarak Batı (NATO / Avrupa Birliği) ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin kopması nedeniyle, Rus menşeli TOR-M1, OSA-AK/AKM ve S-300PMU1 savunma sistemlerinin hizmet dışı bırakılması için geri sayımın başlatılması muhtemeldir." ifadelerini kullandı.

TÜRK İHA'LARININ BAŞARISI SAVAŞTA KANITLANDI

Türk sanayi ve teknoloji üssünün araştırma-geliştirme, tasarım ve üretim alanlarında faaliyet gösterdiğini belirten Zorzovilis, Türkiye'nin artık ulusal ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra dünya pazarında bir tedarikçi olarak kendini konumlandırmayı başardığını ifade etti.

Zorzovilis, Türk tasarımı ve üretimi insansız hava aracı sistemlerinin, Dağlık Karabağ savaşı ve Ukrayna'da, 'savaşta kanıtlanmış' silah sistemleri kategorisine girdiğini vurguladı.

  • Bu başarıların, Türk İHA'larına olan rağbeti artırdığını belirten Zorzovilis, Bayraktar TB2'nin Azerbaycan, Etiyopya, Katar, Fas, Ukrayna, Pakistan, Polonya vb. ülkelerde kayda değer ihracat başarıları elde ettiğine dikkat çekti.

"ARTAN MENZİL YUNAN STRATEJİK DERİNLİĞİNİ ORTADAN KALDIRIYOR"

Zorzovilis makalesinde, yakın zamanda testi gerçekleşen Türkiye'nin TAYFUN balistik füzesine ve silah sisteminin menziline dikkat çekti.

Türk tasarımı sistemlerin menzilindeki artışın, "Yunan stratejik derinliğini ortadan kaldırdığını" belirten Zorzovilis, bu sistemlerin Yunan topraklarındaki herhangi bir noktayı vurabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez duyurdu: CENK füzesinin müjdesini vereceğiz
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez duyurdu: CENK füzesinin müjdesini vereceğiz

​Yunan basınından acı itiraf: Türk savunma sanayisi hızla gelişiyor biz geri kalıyoruz
FOTOĞRAF 13
Title
Son dönemde provokatif eylemleriyle ilişkilerdeki krizin tırmandığı Yunanistanın gözü kulağı Türkiyede yaşanan gelişmelerde...
Title
Komşu, Türk savunma sanayisindeki ilerleyişi adım adım takip ediyor.
Title
Yunanistan için yerli ve milli ilk kısa menzilli balistik füzemiz olan Tayfun’un test atışı bardağı taşıran son damla oldu.
Title
YUNANİSTANIN ANA KARASI MENZİL İÇİNDEFüzenin menzilinin adalar dahil Yunanistanın ana karasına kadar kapsaması Atina’da panik havası oluştururken Yunan gazeteleri de Türkiyenin yeni silahlarını mercek altına aldı.
Title
ASIL SORUN TÜRK SAVUNMA SANAYİNİ HIZLI GELİŞİMİYunan Haber sitesi In.grnin bugün hazırladığı bir analizde Atina için asıl sorunun artık Türk silahlarının yüzde 80-85ini üreten Türk savunma sanayisinin hızlı gelişimi olduğu vurgulandı.
Title
TÜRK BAKANIN SÖZLERİ YANLIŞ DEĞİLSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varankın ROKETSAN firmamız tamamen kendi AR-GEsi ile geliştirip, kendi teknolojisiyle ürettiği bir füzeden bahsediyoruz. Tayfunun Menzili Atinayı korkutmuş olabilir. Şunu açıkça söylememiz lazım. Biz zaten bundan önce 300 kmnin üzerinde bir menzile sahip seyir füzelerini üretmiştik sözlerine dikkat çekilen analizde şu ifadeler yer aldı:
Title
Türk Bakan yerli savunma sanayisinin yeteneklerine değinerek, çok daha büyük projeler için potansiyele sahip olduklarını belirtti ve bu yanlış değil ifadeleri yer aldı.
Title
ERDOĞAN SAVUNMA HARCAMALARINI 26 MİLYAR AVROYA ÇIKARDICumhurbaşkanı Erdoğanın talimatı ile savunma harcamalarının 26 milyar avroya çıkarılacağını vurgulayan In.gr, Türk savunma sanayisinin şimdiden 700den fazla farklı proje üzerinde çalıştığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:
Title
BÜYÜK RESME BAKILDIĞINDA TAYFUN ÇOK KÜÇÜK BİR ŞEYTayfun büyük resme bakıldığında çok küçük bir şey. Ankara şimdiden 1000 kmyi aşacak daha uzun menzilli füzeler üzerinde çalışıyor.
Title
KOMŞUDAN ACI İTİRAF: GERİDE KALIYORUZTürkiyenin ürettiği muharebe sistemleri, denizaltı savunma cihazları, zırhlı araçlar, saldırı helikopterleri ve füze sistemlerini tek tek inceleyen haber sitesi Türk İHAlarının giderek daha popüler hale geldiğini yazdı ve acı bir itirafta bulundu:
Title
Türkiye, güçlü savunma sanayii ve gelişmiş silahlarla kendisini küresel bir güce dönüştürme planını istikrarlı bir şekilde takip ediyor. Yunanistan gelişmeleri yakından izliyor ancak dramatik bir şekilde geride kalıyor.
Title
AP: GÖZLERİ HEP TÜRKİYENİN ÜZERİNDEAssociated Pressin (AP) hafta sonu yayınladığı bir haberde Yunanistanın gözünü Türkiyeden ayırmadığı belirtildi ve Atina komşusunu geride bırakmak için özellikle hava kuvvetlerine odaklanan bir modernizasyon programı yürütüyor ifadeleri yer aldı.
Title
Yunanistan son yıllarda yaşlanan F-16 savaş uçağı filosunu yeni aldığı Fransız yapımı Rafale jetleri ile değiştirdi ve ABDnin F-35 programına katılmak için girişimlerde bulundu.
​Yunan basınından acı itiraf: Türk savunma sanayisi hızla gelişiyor biz geri kalıyoruz
Yunanistan'ın gözü kulağı Türkiye'de. Türk savunma sanayisindeki hızlı ilerleyişe yetişemeyen komşu basında Türkiye haberleri manşetlerden düşmüyor. Yerli ve milli ilk kısa menzilli balistik füzemiz olan 'Tayfun'un test atışıyla birlikte Atina'yı iyice korku sardı. Son olarak Yunan medyasında yer alan bir analizde, yerli ve milli silahlarımız mercek altına alındı. Haberde, "Türkiye, güçlü savunma sanayii ve gelişmiş silahlarla kendisini küresel bir güce dönüştürme planını istikrarlı bir şekilde takip ediyor. Yunanistan gelişmeleri yakından izliyor ancak dramatik bir şekilde geride kalıyor" ifadeleri yer aldı.
Başakşehir farkı 3e çıkardı

Başakşehir farkı 3'e çıkardı

Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayınız.
11ler açıklandı

11'ler açıklandı

​Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde Ferençvaroş'u ağırlıyor.
NATO Genel Sekreteri İstanbulda

NATO Genel Sekreteri İstanbul'da

​Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı.

TSK'ya iftira atmıştı

TSK'ya iftira atmıştı

Avukat Aryen Turan gözaltına alındı.

Dünyada sadece Elazığ'da çıkıyor.

Rekor sürede tamamlanmıştı: Büyük onur.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.