Dünya Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı istifa etti Yangınlara müdahalede helikopterler etkin şekilde kullanılamıyor
AVRUPA

Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı istifa etti: Yangınlara müdahalede helikopterler etkin şekilde kullanılamıyor

Yunanistan basını, Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yorgos Koumendakis'in, Chinook tipi helikopterlerin ülkedeki orman yangınlarına müdahalede etkin şekilde kullanılamaması nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı Yorgos Koumendakis istifa etti: Yangınlara müdahalede helikopterler etkin şekilde kullanılamıyor​
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Yunanistan’da orman yangınları devam ederken, Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yorgos Koumendakis’in istifasını sunduğu aktarıldı.

İstifanın nedeni Chinook tipi helikopterler

Yunan basınında yer alan haberlerde, Koumendakis’in istifasının devam eden orman yangınlarına müdahalede Chinook tipi helikopterlerin etkin şekilde kullanılamaması olduğu öne sürüldü.

Haberlerde ayrıca, Koumendakis’in istifası öncesi Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros başkanlığında toplanan Silahlı Kuvvetler Yüksek Kurulu’nda orman yangınlarına müdahalede Chinook tipi helikopterlerin sağladığı desteğin ele alındığı öne sürüldü.

Koumendakis’in istifası ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı’ndan resmi açıklama bekleniyor. Savunma Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Ordu Hava Kuvvetleri’nde 14 Chinook tipi helikopter bulunuyor ve bunlardan sadece 3’ünün geçtiğimiz günlerde yangınla mücadele operasyonlarına destek verdiği belirtildi.

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