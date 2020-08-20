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Dünya Yunan istihbaratçı Kalenderidisden Türkiye savunma endüstrisi itirafı Hem yenilmiş, hem kaybolmuş durumdayız
AVRUPA

Yunan istihbaratçı Kalenderidis'den Türkiye savunma endüstrisi itirafı: Hem yenilmiş, hem kaybolmuş durumdayız

Yunan istihbarat teşkilatı eski mensubu Kalenderidis, “Türkiye savunma endüstrisini güçlendirirken, Yunanistan kendisininkini mahvetti. Hem kaybolmuş hem yenilmiş durumdayız” dedi.

Haber Merkezi DHA
Yunan istihbarat teşkilatı eski mensubu Savas Kalenderidis.
Yunan istihbarat teşkilatı eski mensubu Savas Kalenderidis.

Yunanistan’ın eski istihbarat mensubu Savas Kalenderidis katıldığı televizyon programında, Yunanistan’ın savunma endüstrisi konusunda Türkiye’nin gerisinde kaldığını belirterek, “Hem yenilmiş hem kaybolmuş durumdayız” dedi.

  • Kalendiridis, Türkiye’nin 20 yıldır savunma endüstrisini güçlendirdiğini ifade ederek, “Örnek verecek olursak, son 20 yıldır özellikle Erdoğan önderliğinde Türkiye savunma endüstrisini sürekli güçlendiriyor. İtiraf etmemiz gerekir ki gerçekten mucizeler gerçekleştiriyorlar. Aynı süreçte Yunanistan, kendi savunma endüstrisini parçalıyor” dedi.

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“YUNANİSTAN, TÜRKİYE’NİN AMAÇLARINI OKUMAKTAN UZAK KALDI”

Yunanistan’ın Türkiye’nin amaçlarını okumaktan uzak kaldığını itiraf eden Kalenderidis, “Yunan politika sistemi ve askeri değerlendirmeler çok dar görüşlü. Türkiye’nin amaçlarını ve planlarını okumaktan çok uzak kaldı. Dolayısıyla Türkiye’nin amaçlarını okuyabilecek doğru bir askeri değerlendirmemiz yok” ifadelerini kullandı. Kalenderidis, “Bu değerlendirmeler olsaydı, Ege ve Akdeniz’de deniz hakimiyetini korumaya çalışır, hava üstünlüğünü sağlamaya ve güçlü savunma endüstrisi kurmaya çalışırdık” dedi.

“YUNANİSTAN’DA SİYASİ İRADE VE DEVLET PLANLAMASI YOK”

Yunanistan’ın planlarını gerçekleştirebilecek devlet planlamasına ve siyasi iradeye sahip olmadığının altını çizen Kalenderidis, “Sadece bunu gerçekleştirebilecek bir devlet planlaması, siyasi irade, politik hedef ve stratejik değerlendirmeler yok. Dolayısıyla şu an gelişmeleri geriden takip ediyoruz. Yani hem yenilmiş hem de kaybolmuş durumdayız” diye konuştu.

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