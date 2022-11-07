Dünya Yunan Korgeneral Lazaros Kambouridis MİT Başkanı Hakan Fidanın varlığı endişe verici
AVRUPA

Yunan Korgeneral Lazaros Kambouridis: MİT Başkanı Hakan Fidan'ın varlığı endişe verici

Yunan Korgeneral Lazaros Kambouridis, "Erdoğan'ın tüm resmi ziyaretlerinde ve yabancı ülkelerdeki temaslarında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın varlığı endişe verici bir nokta" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunan Korgeneral Lazaros Kambouridis: MİT Başkanı Hakan Fidanın varlığı endişe verici
Hakan Fidan - Cumhurbaşkanı Erdoğan

MİT'in artan operasyonel gücü ile ilgili, Pentapostagma isimli Yunan medya kuruluşunda yazı yayımlandı. Yunan Korgeneral Lazaros Kambouridis’in görüşlerine yer verildi.

'TÜRKİYE'NİN SINIR DIŞI OPERASYONLARI...'

Kambouridis, şu açıklamalarda bulundu:

"Erdoğan'ın tüm resmi ziyaretlerinde ve yabancı ülkelerdeki temaslarında MİT Başkanı Hakan Fidan'ın varlığı endişe verici bir nokta. Ayrıca, daha önce Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın üstlendiği görev olan MİT'in artık sınır dışında silahlı operasyonlar yürütmesi de soru işaretleri yaratıyor. Yunan topraklarında da üstlenebileceği olası görevler...

Yunan Korgeneral Lazaros Kambouridis
Yunan Korgeneral Lazaros Kambouridis

'YUNAN TOPRAKLARINDA DA OPERASYON YAPABİLİRLER'

MİT'in yeteneklerinin yeniden yapılandırılması ve yükseltilmesinden sonra, Yunan topraklarında da operasyonlar yapmalarını beklemeliyiz.

MİT'İN ELİNDEKİ İHA GÜCÜ

MİT yetkililerinin donanımlı İnsansız Hava Araçları (İHA) kullanarak Suriye ve Irak'ta "Yüksek Değerli Noktalı Hedeflere" taarruz etme amaçlı silahlı misyonları, ülkemiz savunmasının sınır hattında da karşılık gelen hedefleri vurmak için çok tehlikeli bir operasyonel olasılığının işaretini veriyor."

Yunan komutandan hadsiz sözler: Ayasofya’da çanlar yeniden çalacak
DÜNYA
Yunan komutandan hadsiz sözler: Ayasofya’da çanlar yeniden çalacak

Sayılı günler kaldı

Sayılı günler kaldı

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Para cezası var.
Trabzonsporunrakibi belli oldu

Trabzonspor'un
rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi yapıldı.
CHPli Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke

CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke

TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia etmişti.

Türkiye Yüzyılı vurgusu: Milletimizin ve insanlığın tarihine birlikte hayata geçireceğiz

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi: Ölü ve yaralılar var.

Emekli imam yaptı: Ne olduğunu kimse anlayamadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.