Yunan Maraş'ı hazmedemiyor: Nikos Dendias'tan AB'ye çağrı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gitti. Dendias, burada yaptığı açıklamada, Maraş konusuna ilişkin AB'yi harekete geçmeye çağırdı.

"UMARIM TÜRKİYE'YE YANIT VERİRİZ"

Maraş'ın açılmasının "yasa dışı" olduğunu öne süren Dendias, "Umarım Türkiye'nin hukuksuz davranışlarına ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını hiçe sayma girişimine Avrupa'dan bir yanıt gelir." ifadesini kullandı. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen ve yerleşime kapatılan Maraş'ın kademeli olarak açılım süreci geçtiğimiz yıl başladı.

46 yıldır kapalı olan ve "Hayalet Şehir" olarak da anılan Maraş bölgesinin bir bölümü halkın kullanımına açıldı.

RUM TARAFININ UZLAŞMAZ TAVRI

Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki Kıbrıs müzakerelerinde kapsamlı bir çözümün parçası olarak da görüşülen Maraş konusu, Rum tarafının uzlaşmaz tavrı sebebiyle çözülemedi.Maraş, 1980 ve1990'lı yıllarda bu defalarca masaya getirilmiş olması