Dünya Yunan medyasından itiraf gibi analiz Türkiyenin çeyreği kadarız
AVRUPA

Yunan medyasından itiraf gibi analiz: Türkiye’nin çeyreği kadarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Prag’da bir Yunan gazeteciye verdiği “Bir gece ansızın gelebiliriz” yanıtı Yunan gündeminde deprem etkisi yarattı. Korkularından olası savaş senaryoları yazmaya başlayan Yunan medyasından itiraf gibi bir analiz geldi. Ordu kıyaslamasının yapıldığı bir haberde Yunan ordusunun Türkiye'nin yalnızca 'dörtte biri kadar' olduğuna dikkat çekildi.

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Haber Merkezi Diğer
Yunan medyasından itiraf gibi analiz: Türkiye’nin çeyreği kadarız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katılmış ve burada önemli temaslarda bulunmuştu. Temaslarının ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunan gazetecinin yönelttiği imalı soruya verdiği kararlı cevap gündem oldu.

  • Başkan Erdoğan'ın verdiği cevap Yunan basınını meşgul etmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize saldıran hangi ülke olursa olsun cevabımız 'Bir gece ansızın gelebiliriz'
OYNAT 00:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize saldıran hangi ülke olursa olsun cevabımız 'Bir gece ansızın gelebiliriz'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu programına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu. ''Bir gece ansızın gelebiliriz' derken Yunanistan'a saldırmayı mı kast ediyorsunuz?' sorusunu yönelten Yunan gazeteciye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sadece Yunanistan için geçerli değil, bize saldıran hangi ülke olursa olsun cevabımız 'Bir gece ansızın gelebiliriz'. Bunu böyle bilmeleri lazım' yanıtını verdi.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ" PANİĞİ

Yunan gazetecinin, "Bir gece ansızın gelebiliriz, dediğinizde Yunanistan'a saldırıda bulunabiliriz mi demek istiyorsunuz?" sorusuna Erdoğan şöyle cevap vermişti:

"Yani konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil, bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı bizim cevabımız: Bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibarıyla siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri Yunan medyasında yankı uyandırdı ve manşetlere taşındı.

Erdoğan'ın bu kararlı tavrı sonrası Yunanistan, yine Avrupa'dan medet umarak, Türkiye'yi 'uyarmalarını' istedi.

'Bir gece ansızın gelebiliriz' uyarısı Alman basınında: Erdoğan Irak ve Suriye'ye de aynı sinyali vermiş ve dediğini yapmıştı
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'Bir gece ansızın gelebiliriz' uyarısı Alman basınında: Erdoğan Irak ve Suriye'ye de aynı sinyali vermiş ve dediğini yapmıştı

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Türkiye'nin PKK/PYD terör örgütüne karşı Suriye'de ve Irak'ın kuzeyinde başarılı operasyonlar yaptığı, Karabağ zaferinde etkin rol oynadığı belirtilen haberde, NATO üyesi bir ülkeye karşı savaşa girmesinin ise tamamen farklı bir konu olduğuna dikkat çekildi.

Aynı zamanda ordu kıyaslamasının yapıldığı haberde, Yunan ordusunun, Türkiye'nin yalnızca 'dörtte biri kadar' olduğu vurgulandı.

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