Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Yunan muhalefetinden Miçotakise sert tepki AB Zirvesinde bizi diplomatik yenilgiye uğrattı
AVRUPA

Yunan muhalefetinden Miçotakis’e sert tepki: AB Zirvesi’nde bizi diplomatik yenilgiye uğrattı

Yunanistan Parlamentosu'ndaki muhalefet partileri, AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye’ye yaptırım kararı çıkmaması sonrası, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i sert sözlerle eleştirdi. Yunan hükümetini beceriksizlikle suçlayan muhalefet partileri, “Yaptırım kararı çıkmaması ülkemiz için yeni bir diplomatik yenilgi” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistan'daki tüm muhalefet partileri, Yunan hükümetini kınadı.
Yunanistan'daki tüm muhalefet partileri, Yunan hükümetini kınadı.

AB üyesi ülkelerin liderlerinin toplandığı Brüksel’deki zirveden, Yunan hükümetinin yoğun baskılarına rağmen, Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı çıkmamıştı. Yunanistan Parlamentosu’ndaki tüm muhalefet partileri, AB Zirvesi kararlarının ardından Yunan hükümetini kınadı.

Syrıza lideri, eski Başbakan Aleksis Çipras, kararın "ülke için başka bir diplomatik yenilgi” olduğunu söyledi. Çipras, Miçotakis için “Belli ki ülkenin egemenlik haklarını ve çıkarlarını savunamıyor” dedi.

Yaptırım yok tehdit var
DÜNYA
Yaptırım yok tehdit var

Değişim Hareketi Başkanı Fofi Gennimata, “Türkiye'ye yaptırım davası fiyaskoyla sonuçlandı ve bizzat hükümet ve başbakan yenilgiye uğradı" ifadelerini kullandı.

Aşırı sağ Yunan Çözümü Partisi’nin Başkanı Kyriakos Velopoulos ise hükümeti “cahil ve beceriksiz” şeklinde eleştirdi.

Yunan muhalefetinden Miçotakis'e sert eleştiri: AB Zirvesi'nden çıkabilecek en kötü sonuç çıktı
DÜNYA
Yunan muhalefetinden Miçotakis'e sert eleştiri: AB Zirvesi'nden çıkabilecek en kötü sonuç çıktı
Abone Ol Google News
ABD hackle çalkalanıyor

ABD 'hack'le çalkalanıyor

​İki bakanlığa ait bilgilerin çalındığı iddiası ortalığı karıştırdı.
Vaka sayısı yediye düştü

Vaka sayısı yediye düştü

​Tedbirlere uyulan ilçede yüzleri güldüren sonuç.
Yunan muhalefetinden Miçotakis’e sert tepki: AB Zirvesi’nde bizi diplomatik yenilgiye uğrattı

Erdoğan sinyali verdi: Bugün açıklanacak..

​Polisleri tehdit eden maskesiz kadına yanıt gecikmedi.

Araçlar<br>su altında kaldı

Araçlar
su altında kaldı

İzmir'de sağanak yağış sonrası deniz taştı.
Hemen olmayacağız!

Hemen olmayacağız!

​Trump'tan dikkat çeken aşı açıklaması.
Ermenistan<br>köşeye sıkıştı

Ermenistan
köşeye sıkıştı

11 saldırı uydu görüntüleri ile belgelendi.
Rehin alıp<br>evi ateşe verdi

Rehin alıp
evi ateşe verdi

​Adana Seyhan'da korku dolu anlar..
56 saatlik<br>kısıtlama sona erdi

56 saatlik
kısıtlama sona erdi

​Yollar ve caddelerde hareketlilik başladı.
İsrail'e kaçırılmıştı

İsrail'e kaçırılmıştı

​Kybele 60 yıl sonra Türkiye'de.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.