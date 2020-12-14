Yunan muhalefetinden Miçotakis’e sert tepki: AB Zirvesi’nde bizi diplomatik yenilgiye uğrattı

Spor

Başkandan futbolculara sert mesaj: Kimsenin gözyaşına bakılmayacak

TFF 1. Lig’in 14. haftasında Yılport Samsunspor, Bursaspor’a sahasında 3-0 mağlup oldu. Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım ise sosyal medya hesabından futbolcular için sert eleştirilerde bulunarak, "Yüreksiz ve 5 paralık futbol oynayarak tüm Samsun’u Türkiye’ye rezil ettiniz. Maç sonrası sinirimden Mustafa için hüngür hüngür ağladım. Beni kimsenin ağlatmaya hakkı yoktu o gece" dedi.