Dünya Yunan polisi öldürüyor; Türk polisi yardıma koşuyor
AVRUPA

Yunan polisi öldürüyor; Türk polisi yardıma koşuyor

Avrupa’ya giden kapıların açılmasıyla birlikte Yunan polisi birçok göçmeni öldürürken, Türk polisi ise terör örgütünü yok etmek için girdiği Suriye’de halka gıda, giyecek yardımı yapıp sağlık hizmeti veriyor.

Haber Merkezi İHA
Türk polisi ise terör örgütünü yok etmek için girdiği Suriye’de halka gıda, giyecek yardımı yapıp sağlık hizmeti veriyor.
Türk polisi ise terör örgütünü yok etmek için girdiği Suriye’de halka gıda, giyecek yardımı yapıp sağlık hizmeti veriyor.

Suriye’nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu 34 askerin şehit edilmesinin ardından Türkiye Avrupa ülkelerine gidilen sınır kapılarını göçmenlere açtı.

Yunan polisi ise sert tedbirler alıp sınırı geçenlere hem gaz bombası hem de gerçek mermiyle müdahale etti. Bu müdahaleler sonucunda çok sayıda göçmen hayatını kaybetti.

Yunan polisi bunları yaparken Türk polisi de göçmenlere hayati destek veriyor.


Türk ordusunun terör örgütü PYD-YPG ve PKK ile mücadele etmek için girdiği Suriye’nin Tel Abyad kentinde şimdi Türk polisi, hemşiresi ve doktorları görev yapıyor.

"TÜRK DOKTOR VE HEMŞİRELER SAĞLIK HİZMETİ VERİYOR"

  • Türk polisleri orada yaşayan halka gıda ve giyecek yardımı yaparken, Türk doktor ve hemşireler de hastalara sağlık hizmeti veriyor. Bu hastalardan biri de gözlerinden rahatsız olan Suriyeli Muhammed Ahmet. Gözlerinden rahatsız olan Muhammed Ahmet, Tel Abyad’da kurulan hastanede tedavi edildi.

Yunanistan polisi sığınmacılara biber gazıyla saldırdı
OYNAT 01:01
Yunanistan polisi sığınmacılara biber gazıyla saldırdı
Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine gitmek isteyen sığınmacıların kente gelişi devam ediyor. Kente gelen sığınmacılar kara ve nehir sınırını aşarak Yunanistan'a geçiyor. Yunanistan'ın jiletli tel, sivri uçlu demirlerle oluşturduğu barikat önünde duran ve sınıra yaklaşan sığınmacılara Yunan sınır güçleri plastik mermi zaman zaman gerçek mermiyle ateş ediyor. Yunan görevliler, tazyikli suyla ve gazla da müdahalede bulunuyor.


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