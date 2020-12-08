Yunan profesör: Türkiye'nin uydu devleti ya da sancağı olacağız

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz gerilimi yeniden gündemde.
Yunanistan AB'den yaptırım talep ederken, Doğu Akdeniz'in en uzun sahil şeridine sahip olan Türkiye'nin haklılığı görmezden gelinmeye çalışılıyor.
Yunan basını da Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Katıldığı canlı yayında konuşan Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki üstünlüğünü açıklarken, "Türkiye'nin büyük hedefleri var. Satranç tahtasında çok hırslı bir Türkiye var. Şu anda Türkiye'ye karşı çok büyük bir ulusal yenilginin eşiğindeyiz" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE BİZİ OSMANLI SANCAĞINA DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYOR"
- Yunan Profesör Grivas, ''Türkiye en iyi durumda bizi bir uydu devlet veya en kötü durumda hayal ettikleri Neo-Osmanlı imparatorluğunun bir sancağına dönüştürmek istiyor ve şimdiden bu girişimi başlattılar. Yunan hükümeti ise yurt dışından yardım bekliyor. Bu tamamen paranoyak bir şey.'' dedi.