Yunan profesör: Türkiye'nin uydu devleti ya da sancağı olacağız AB Liderler Zirvesi öncesi Türkiye'ye yaptırım çağrılarında bulunan Yunanistan'da Doğu Akdeniz paniği yaşanıyor. Doğu Akdeniz'de üstünlüğün Türkiye'de olduğunu söyleyen Yunanistan Askeri Akademisi Profesörü Kostas Grivas, "Türkiye en iyi durumda bizi bir uydu devlet veya en kötü durumda hayal ettikleri Neo-Osmanlı imparatorluğunun bir sancağına dönüştürmek istiyor ve şimdiden bu girişimi başlattılar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 08 Aralık 2020, 09:42 Son Güncelleme: 08 Aralık 2020, 09:48 Yeni Şafak