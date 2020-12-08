Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Yunan profesör Türkiyenin uydu devleti ya da sancağı olacağız
AVRUPA

Yunan profesör: Türkiye'nin uydu devleti ya da sancağı olacağız

AB Liderler Zirvesi öncesi Türkiye'ye yaptırım çağrılarında bulunan Yunanistan'da Doğu Akdeniz paniği yaşanıyor. Doğu Akdeniz'de üstünlüğün Türkiye'de olduğunu söyleyen Yunanistan Askeri Akademisi Profesörü Kostas Grivas, "Türkiye en iyi durumda bizi bir uydu devlet veya en kötü durumda hayal ettikleri Neo-Osmanlı imparatorluğunun bir sancağına dönüştürmek istiyor ve şimdiden bu girişimi başlattılar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemileri.
Türk Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemileri.

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz gerilimi yeniden gündemde.

Yunanistan AB'den yaptırım talep ederken, Doğu Akdeniz'in en uzun sahil şeridine sahip olan Türkiye'nin haklılığı görmezden gelinmeye çalışılıyor.

Yunan basını da Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Katıldığı canlı yayında konuşan Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki üstünlüğünü açıklarken, "Türkiye'nin büyük hedefleri var. Satranç tahtasında çok hırslı bir Türkiye var. Şu anda Türkiye'ye karşı çok büyük bir ulusal yenilginin eşiğindeyiz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BİZİ OSMANLI SANCAĞINA DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYOR"

  • Yunan Profesör Grivas, ''Türkiye en iyi durumda bizi bir uydu devlet veya en kötü durumda hayal ettikleri Neo-Osmanlı imparatorluğunun bir sancağına dönüştürmek istiyor ve şimdiden bu girişimi başlattılar. Yunan hükümeti ise yurt dışından yardım bekliyor. Bu tamamen paranoyak bir şey.'' dedi.

Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren sebepler neler?
OYNAT 03:32
Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren sebepler neler?
Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan askeri gerilimlerin merkezinde Lozan Antlaşması'nın sebep olduğu hukuki boşluklar var. Anlaşmanın imzalandığı 1923 yılında adaların ekonomik bölgesi, kıta sahanlığı ve hava sahası gibi tanımlar olmadığı için Yunanistan bu durumu uzun yıllardır kendi lehinde kullandı. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Yunanistan ile Türkiye'yi savaşın eşiğine getiren sebepleri anlattı:
Abone Ol Google News
İkinci dozu vuruldu

İkinci dozu vuruldu

​Çin aşısında herhangi bir yan etki saptanmadı.
Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın

Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank yabancı yatırımcılara seslendi.
CHPli Bilecik Belediyesinden yeni heykel açılışı

Bakan Selçuk açıkladı

Bakan Selçuk açıkladı

​Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bugün hesaba yatıyor.

Şoke eden görüntüler çıktı

Şoke eden görüntüler çıktı

CHP Maltepe ilçe yöneticisinin taciz skandalında yeni gelişme.

Alım satım yapacaklar bu detaya dikkat..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.