Dünya Yunan vekile Azerbaycandan tepki O parmakları kırarız
AVRUPA

Yunan vekile Azerbaycan’dan tepki: 'O parmakları kırarız'

Yunanistan aşırı sağcı Altın Şafak partisinin eski üyesi ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağı yırtmasına Azerbaycan’dan da tepki geldi.

Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev, "Türkiye’nin bayrağına el uzatan soytarı milletvekili bilmelidir ki iki devlet bir millet olarak kardeş Türkiye’nin bayrağına el uzatanın parmağını kırarız" dedi.

Haber Merkezi DHA
Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev, Yunan milletvekilinin davranışının hiçbir etik kurala uymadığını söyledi.
Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev, Yunan milletvekilinin davranışının hiçbir etik kurala uymadığını söyledi.

Yunanistan'ın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ioannis Lagos geçtiğimiz günlerde meclis kürsüsünde Türk bayrağı yırtmıştı. Hakkında soruşturma başlatılan ve eleştiri oklarının hedefi olan küstah milletvekiline bir tepki de Azerbaycan'dan geldi.

Küstah milletvekilinin Türk bayrağını yırtması, büyük tepki toplamıştı.

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Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev, hiçbir etik kurala uymayan bu davranışı kınadığını belirterek, “Türkiye’nin bayrağına el uzatan soytarı milletvekili bilmelidir ki iki devlet bir millet olarak kardeş Türkiye’nin bayrağına el uzatanın parmağını kırarız. Bu olay Türkiye'yi üzdüğü gibi bizi de derinden üzdü" dedi.

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"Türk bayrağının üstünde şehirtlerin kanı var"

Türk bayrağı mukaddes bir bayrak olduğunu belirten Aliyev, "Türk bayrağının üzerinde şehitlerin kanının rengi var. O yüzden iki kardeş bir millet olarak Türk bayrağına el uzatan her kim olursa olsun onun elini kırar ona yolunu gösteririz. Ona yanlış bir düşüncede olduğunu ona ispat ederiz’’ ifadelerini kullandı.

  • Bu tür kışkırttırıcı hareketlerin sona ermesinin önemli olduğunu vurgulayan Aliyev, "Türkiye bizim için önemli bir değerdir. Türkiye yalnız değildir. Türk dünyası gardaş Türkiye ile omuz omuzadır, emrindedir" diye konuştu.
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