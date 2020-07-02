Yunan'a F-16'lı cevap: Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı mesajlar vermişlerdi

Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, işgal altındaki Eşek Adası’na çıkmış ve Türkiye’ye yönelik kışkırtıcı mesajlar vermişti. Helikopterle adaya ulaşan Sakellaropulu, 4 saatlik ziyaretin ardından adadan ayrılmıştı.
Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, işgal altındaki Eşek Adası’na çıkmış ve Türkiye’ye yönelik kışkırtıcı mesajlar vermişti. Helikopterle adaya ulaşan Sakellaropulu, 4 saatlik ziyaretin ardından adadan ayrılmıştı.
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