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Dünya Yunana F-16lı cevap Türkiyeye yönelik kışkırtıcı mesajlar vermişlerdi
AVRUPA

Yunan'a F-16'lı cevap: Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı mesajlar vermişlerdi

Türkiye’ye karşı savaş naraları atan Yunanistan’ın eşek adasına ziyaret sonrası Türkiye’den jet cevap geldi. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA), önceki gün 2 Türk jetinin saat 10.41 ve 10.44’te ada üzerinde 24.000 feet yükseklikte uçuş yaptığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu
Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu

Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, işgal altındaki Eşek Adası’na çıkmış ve Türkiye’ye yönelik kışkırtıcı mesajlar vermişti. Helikopterle adaya ulaşan Sakellaropulu, 4 saatlik ziyaretin ardından adadan ayrılmıştı.

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