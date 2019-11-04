Dünya Yunanistan 252 kaçak göçmeni Türkiyeye zorla gönderdi Ayakkabı ve cep telefonlarımızı aldılar
AVRUPA

Yunanistan 252 kaçak göçmeni Türkiye'ye zorla gönderdi: Ayakkabı ve cep telefonlarımızı aldılar

Yunanistan 252 kaçak göçmeni Türkiye'ye zorla gönderdi: Ayakkabı ve cep telefonlarımızı aldılar

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır devriye ekipleri ile jandarma, gece devriyesi sırasında 252 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenler, Yunan güvenlik güçlerinin kendilerini darp ettiğini ve zorla Türkiye'ye gönderdiklerini ifade etti.

Haber Merkezi DHA
Avrupa'ya kaçmaya çalışan göçmenler.
Avrupa'ya kaçmaya çalışan göçmenler.

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçip, iddiaya göre Yunan güvenlik güçleri tarafından Meriç Nehri üzerinden zorla bota bindirilerek Türkiye'ye gönderilen 252 kaçak göçmen yakalandı.

Sınır kapısında yakalanan göçmenler.
Kaçaklar, Yunan güvenlik güçlerinin kendilerini darbettiğini ve zorla bota bindirildiklerini ileri sürdü.

Kaçaklar, göç idaresine gönderildi.

Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında yakalanan Afganistan, Pakistan ve Cezayir uyruklu 252 kaçak, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresine gönderildi.

Göçmenler, ayakkabı ve cep telefonlarının alındığını iddia etti.


'AYAKKABI VE CEP TELEFONUMUZU ALIP TÜRKİYE'YE GÖNDERDİLER'

Sınırda yakalanan Pakistanlı göçmen Seyit Habib, gazetecilere yaptığı açıklamada Yunan güvenlik güçlerinin kendilerini darbedip, zorla Türkiye'ye gönderdiğini ileri sürerek, "Yunan askerleri bizi darbedip, ayakkabılarımızı ve cep telefonlarımızı alarak zorla bota bindirip Türkiye'ye gönderdi. Bize çok kötü davrandılar. Türk askerleri bize çok iyi davrandı. Bize yemek ve ayakkabı verdiler" dedi.

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