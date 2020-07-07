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AVRUPA

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile aracılara ve hakemlere ihtiyacımız yok

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Merkel'e sert mesaj: Aracılara ihtiyacımız yok Erdoğan'a artık telefon açabiliyorum

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Haziran'da yaptıkları görüşme sonrası aradaki buzların erimesinden sonra telefon görüşmesi yapma konusunda daha rahat hissettiğini belirtti. Uzun süre diyalog kanallarının kapalı kalmasının ardından geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmeye atıf yapan Miçotakis, "En azından artık telefon açabilirim" dedi. Miçotakis, ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bu konuda hiçbir müdahalesi bulunmadığını belirten Miçotakis, “Şansölye’yi bilgilendirmiştim. Aracılara ve hakemlere ihtiyacımız yok" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesiyle Türkiye’nin, aracılara ihtiyaç duymadan kendi aralarında konuşabileceklerini söyledi.

Miçotakis, Attika bölgesinde yayın yapan Skai Radyo’ya yaptığı açıklamada Türk-Yunan ilişkilerine değindi.

ARACILARA İHTİYACIM YOK!

Türkiye ve Yunanistan’ın aralarındaki farklıklara rağmen konuşabilmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Miçotakis, “Bizler komşuyuz, önemli farklılıklarımız var ancak bu konuşmamamız gerekir anlamına gelmiyor.” dedi.

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  • Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan telefon görüşmesinin kendi inisiyatifi ile gerçekleştiğini ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bu konuda hiçbir müdahalesi bulunmadığını belirten Miçotakis, “Şansölye’yi bilgilendirmiştim. Aracılara ve hakemlere ihtiyacımız yok. Resmi kurumsal iletişim kanallarımız yeniden çalışıyor ve danışmanlarımız konuşabiliyor. Şu anda ne zaman istersek herhangi bir konu hakkında birbirimize telefon açıp konuşabiliriz” ifadelerini kullandı.
Miçotakis ve Erdoğan, aylar sonra ilk kez 26 Haziran'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişlerdi.

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TÜRKİYE'NİN LİSTE DIŞINDA BIRAKILMASINI DİRETEN YUNANİSTAN DEĞİLDİ

  • Miçotakis, Avrupa Birliği’nin (AB), 1 Temmuz’dan itibaren “güvenli” kabul ettiği ve sınırlarını açma kararı aldığı ülkeler arasına Türkiye’nin dahil edilmemesiyle ilgili sorular üzerine, AB’nin Türkiye ile diyalogunun farklı bir mesele olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin listenin dışında bırakılması için direten ülke Yunanistan değildi.” diye konuştu.

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