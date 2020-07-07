Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile aracılara ve hakemlere ihtiyacımız yok Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Merkel'e sert mesaj: Aracılara ihtiyacımız yok Erdoğan'a artık telefon açabiliyorum Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Haziran'da yaptıkları görüşme sonrası aradaki buzların erimesinden sonra telefon görüşmesi yapma konusunda daha rahat hissettiğini belirtti. Uzun süre diyalog kanallarının kapalı kalmasının ardından geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmeye atıf yapan Miçotakis, "En azından artık telefon açabilirim" dedi. Miçotakis, ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bu konuda hiçbir müdahalesi bulunmadığını belirten Miçotakis, “Şansölye’yi bilgilendirmiştim. Aracılara ve hakemlere ihtiyacımız yok" dedi.

Haber Merkezi 07 Temmuz 2020, 15:43 Son Güncelleme: 07 Temmuz 2020, 15:44 Yeni Şafak AA