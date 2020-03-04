Yunanistan FETÖ’cüye sığınma hakkı verip göçmene dayak atarak Türkiye'ye gönderdi

Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenlere sınır kapılarının açılmasının ardından Edirne’ye akın eden on binlerce göçmen Yunanistan’a geçmek için çeşitli yöntemler denemeye devam ediyor.

Edirne’nin sınır köylerine akın eden göçmenlerden bazıları Meriç Nehri üzerinden botlarla ve yüzerek karşıya geçerken bazıları da telleri keserek yada tellerin üzerinden geçerek Yunanistan topraklarına ayak basmaya devam ediyor.

Yunan askerleri, önce dayak atıp sonra geri gönderdiler.



Yüz binden fazla göçmenin Yunanistan’a geçtiği öğrenilirken, Yunan askerleri onlarca göçmeni önce darp ediyor, ardından sadece iç çamaşırlarıyla bırakarak Meriç Nehri üzerinden Türkiye’ye geri gönderiyor.

OYNAT 00:56 Sınırdaki göçmen çocuklardan yürek yakan sesleniş: Biz insan değil miyiz? Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin sınırdaki bekleyişi sürerken, Meriç Nehri'nin kıyısındaki Doyran köyünde göçmen çocuklar, Türkçe, İngilizce ve Arapça 'sınırları açın' yazılı pankart açarak gösteri yaptı. Akşamları soğuktan üşüdüklerini aktaran sığınmacı çocuklar, 'Bizler de insanız. Biz sadece Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Kötü durumda onlar olsaydı, bizler onlara yardım ederdik.' diye konuştular. BiP'te paylaş

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Darp edildikten sonra geri gönderdiler

Edirne’nin sınır köyü olan ve son günlerde binlerce göçmenin Yunanistan’a geçtiği Elçili köyünde bulunan kıraathaneye sığınan onlarca göçmen Yunanistan tarafından darp edildikten sonra geri gönderildiklerini söyledi.

Türkiye'ye gönderilen göçmenler hastaneye kaldırıldı.

Üzerlerinde sadece iç çamaşırı bulunan ve yaralı halde olan göçmenler, köy kıraathanesinde sıcak ortamda bekletildikten sonra ambulans ekipleri tarafından Edirne’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Türkiye'ye gelen göçmenler önce köyün kıraathanesinde ısınıp daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Yürekleri sızlatan bir diğer görüntü de Doyran köyünden geldi. Köy halkı tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 3 göçmenin üzerlerinde sadece iç çamaşırlarıyla Yunanistan sınırından köy meydanına yürüdüğü görülüyor.