Göçmenleri ıssız adaya terk ettiler

Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği anlar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun taşıdığı düzensiz göçmenleri Türkiye'ye ait ve üzerinde yaşam olmayan bir adaya bırakarak ölüme terk ettiği anların İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından kaydedilen görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, yurdun güney ve batısındaki orman yangınlarını tespit ve ilgili makamlara bildirmekle görevli İHA, Kaş açıklarında hareketlilik tespit etti. Buna göre, Yunanistan sahil güvenliğine ait ait LS-134 botu, Kaş'ın güneyindeki Türkiye'ye ait Başak Adası'na yaklaştı.