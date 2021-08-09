Dünya Göçmenleri ıssız adaya terk ettiler
AVRUPA

Göçmenleri ıssız adaya terk ettiler

Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu, taşıdığı göçmenleri Türkiye’ye ait ve üzerinde yaşam olmayan bir adaya bırakarak ölüme terk etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yunanistan göçmenleri ıssız adaya terk etti
Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği anlar İHA'lar tarafından kaydedildi.

Türkiye’nin güney ve batısındaki orman yangınlarını tespitle görevli İHA’lar, Yunanistan sahil güvenliğine ait LS-134 botunun Kaş’ın güneyindeki Türkiye’ye ait Başak Adası’na yaklaştığını tespit etti.

Takip sonucu sahil güvenlik botunun içindeki düzensiz göçmenleri, üzerinde yaşamın olmadığı Başak Adası’na bıraktığı belirlendi. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait unsurlar göçmenleri kurtardı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan’a ait unsurların Ege’de göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalarının ilk defa yaşanmadığına vurgu yaptı.

Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği anlar
OYNAT 00:59
Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği anlar
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun taşıdığı düzensiz göçmenleri Türkiye'ye ait ve üzerinde yaşam olmayan bir adaya bırakarak ölüme terk ettiği anların İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından kaydedilen görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, yurdun güney ve batısındaki orman yangınlarını tespit ve ilgili makamlara bildirmekle görevli İHA, Kaş açıklarında hareketlilik tespit etti. Buna göre, Yunanistan sahil güvenliğine ait ait LS-134 botu, Kaş'ın güneyindeki Türkiye'ye ait Başak Adası'na yaklaştı.

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