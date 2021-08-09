Göçmenleri ıssız adaya terk ettiler

Türkiye’nin güney ve batısındaki orman yangınlarını tespitle görevli İHA’lar, Yunanistan sahil güvenliğine ait LS-134 botunun Kaş’ın güneyindeki Türkiye’ye ait Başak Adası’na yaklaştığını tespit etti.
Takip sonucu sahil güvenlik botunun içindeki düzensiz göçmenleri, üzerinde yaşamın olmadığı Başak Adası’na bıraktığı belirlendi. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait unsurlar göçmenleri kurtardı.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan’a ait unsurların Ege’de göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalarının ilk defa yaşanmadığına vurgu yaptı.