Dünya Yunanistan işkence yaptığı göçmeni çırılçıplak soyup Meriç Nehrine itti
AVRUPA

Yunanistan işkence yaptığı göçmeni çırılçıplak soyup Meriç Nehri’ne itti

Yunanistan güvenlik güçlerinin elektroşok cihazıyla işkence yapıp, demir ve silah kabzasıyla darp ettikten sonra çırılçıplak soyup Meriç Nehri’nde ölüme ittiği göçmen, yaşadıklarını anlattı.

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Haber Merkezi İHA
Yunanistan işkence yaptığı göçmeni çırılçıplak soyup Meriç Nehri’ne itti
Yunanistan işkence yaptığı göçmeni çırılçıplak soyup Meriç Nehri’ne itti

Yunanistan gerek Ege Denizi’nde gerekse Meriç Nehri’nde göçmenleri ölüme itmeye devam ediyor. Göçmenlere uyguladığı insanlık dışı muamelelerle sık sık gündeme gelen Yunanistan, bir zulme daha imza attı.


Yunanistan güvenlik güçleri, elektroşok cihazıyla işkence yapıp vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana getirdiği göçmeni, daha sonra demir ve silah kabzasıyla darp etti.



Yunanistan güvenlik güçleri, çırılçıplak soyarak parasını ve cep telefonunu aldıkları göçmeni Meriç Nehri’nde ölüme itti.
Meriç Nehri’nden yüzerek Türkiye sınırına ulaşan ve ardından şehir merkezine gelen göçmene, vatandaşlar kıyafet yardımında bulunup, pansuman yaptı.


Yaralı haldeki göçmen, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından darp edildikten sonra Meriç Nehri’ne itildiğini anlattı.

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