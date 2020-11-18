Yunanistan ölüme terk etti, Mehmetçik yardım eli uzattı

Dünya

Fransa’da artık polisleri görüntülemek yasak: Medya ayağa kalktı

Fransa'da güvenlik güçlerini görüntülemek ve yayımlamak artık ceza kapsamına giriyor. Tartışmalı yasa, bir polis memurunun veya bir jandarmanın "yüz görüntüsü veya diğer kimlik unsurlarının" yayılması durumunda 1 yıl hapis cezası ve 45 bin Euro para cezasına çarptırılmayı içeriyor. Başkent Paris’te gazeteci sendikaları ile bazı basın kuruluşu dernekleri ve çok sayıda medya çalışanları, söz konusu yasayı protesto etmek amacıyla Ulusal Meclis yakınında bir araya geldi