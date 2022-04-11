Yunanistan: Rusya Ukrayna'ya insani yardım götürülmesinde zorluk çıkarıyor

Dünya

Kremlin: NATO'nun genişlemesi Avrupa'da güvenliği artırmaz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde Avrupa'da güvenliğin artmayacağını belirterek "NATO, barış ve istikrar sağlayan bir ittifak değildir. İttifak'ın daha fazla genişlemesi de kesinlikle Avrupa'da güvenliği artırmaz." dedi.