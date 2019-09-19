Dünya Yunanistan sınırında 5 Pakistanlı göçmen av tüfeğiyle vuruldu
AVRUPA

Yunanistan sınırında 5 Pakistanlı göçmen av tüfeğiyle vuruldu

Yunanistan sınırında 5 Pakistanlı göçmen av tüfeğiyle vuruldu

Edirne'nin Yunanistan sınırında Pakistan uyruklu 5 kaçak göçmen, kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle vurularak, yaralanmış halde bulundu. Tedaviye altına alınan kaçaklar, yüzleri kapalı 4 kişi tarafından gasbedildikten sonra av tüfeği ile vurulduklarını anlattı. Jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haber Merkezi DHA
Tedavileri süren kaçakların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Tedavileri süren kaçakların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Pakistanlı kaçak göçmenler, Yunanistan'a sınır Meriç ilçesine bağlı Alibeyköy'den, gece yarısı 112 Acil'i arayarak, yaralı olduklarını bildirip, yardım istedi. Hemen bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri, av tüfeğiyle vurulmuş 5 Pakistanlı'yı yaralı halde buldu.

Ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavileri süren kaçakların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Pakistanlılar alınan ifadelerine, yüzleri kapalı 4 kişi tarafından gasbedilip, av tüfeği ile vurulduklarını anlattı. Türkçe bilen bir Pakistanlı, "Yanımıza yüzleri kapalı dört kişi geldi. Para istedi. 'Yok' dediğimizde de üzerimiz arayarak, paralarımızı gasbetti. İçlerinden biri, sinirlendi ve bir şeyler söyledikten sonra üzerimize ateş açtı. Daha sonra 112'yi arayarak, yardım istedim. Kim olduklarını bilmiyorum" dedi.

  • Jandarma ekipleri, kaçak göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
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