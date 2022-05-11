Yunanistan: Türkiye ile diyalog istiyoruz Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Yunanistan'ın Türkiye ile diyalogdan yana olduğunu söyledi. Sakelaropulu, "Barış ve sükunet dolu uzun süreçler geçirdik. Komşuların birbirlerine ihtiyaçları vardır. Son dönemde Meriç'te ve Ege'de gördüğümüz gibi zor zamanlarımız da oldu. Bence Yunanistan diyalog istediğini belirtmekle iyi yapıyor. Diyalog istiyoruz. Komşularımızla diyalog olmalı" dedi.

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