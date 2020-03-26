Dünya Yunanistan ulusal bayramını kutladığı sırada F16larımız ziyaret gerçekleştirdi
AVRUPA

Yunanistan ulusal bayramını kutladığı sırada F16'larımız ziyaret gerçekleştirdi

Yunanistan, her sene 25 Mart günü ulusal bayramlarını kutluyor. Bu sene Türk F-16 uçakları bir ilk gerçekleştirip bu tarihte Yunanistan semalarında bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk F-16 uçağı.
Türk F-16 uçağı.

Atina merkezli Yunan basını, “Türk F-16’sı ulusal toprakların üzerinden uçarak Kavala’ya kadar ulaştı” başlığıyla bir Türk F-16 Savaş uçağının Kavala semalarına kadar geldiğini ileri sürdü.

  • Yunan basının geceyarısı 01:35’te duyurduğu bu haber şu ana kadar Yunanistan Savunma Bakanlığı tarafından onaylanmadığı gibi reddedilmedi de.

Yunanistan’da okuyuculara duyurulan haberde özetle şu ifadelere yer veriliyor.

“Türk F-16’sı ulusal toprakların üzerinden uçarak Kavala’ya kadar ulaştı.”

“Türk F-16’sı, sabah 11:32’de Evros bölgesine girdi, ulusal toprakların üzerinden uçarak Dedeağaç’ın güneyine doğru uçuş gerçekleştirdi ve devamında batıya yöneldi ve Kavala’nın üzerinden uçarak kuzeye döndü.

'Kesin olduğunu değerlendiriyoruz'

Öğlene kadar elimizde iki kaynaktan bu bilgi vardı. Ancak bu o kadar çok önemliydi ki inanılması çok güçtü. Farklı bir kaynaktan gelen üçüncü bilgi biraz önce geldi ve şimdi bunu kesin olduğunu değerlendiriyoruz:

  • Bugün bir Türk F-16 savaş uçağı, 25 Mart günü hiç rahatsız edilmeden, Makedonya ve Trakya’yı koruyan Eleftheroupoli’deki Patriot Filosu MIM-104’e 10 kilometre uzaklıktaki Kavala’ya kadar ulaştı.
  • Devamında Lesvos (Midilli) ve Hios’a (Sakız) istikametine doğru yön alarak geldiği yerden Türk hava sahasına girdi.
  • Türk savaş uçağı Ege’de bir ada üzerinde uçmak yerine, ulusal toprakların üzerinden ülkenin iç kısmına kadar uçsun, böyle bir sahne önceden asla olmadı.
  • Yunan tarihinde ilk kez bir Türk savaş uçağı Yunan topraklarının bu kadar derinlemesine giriş yaptı.
  • Bu konu çok devasa ve Savunma Bakanlığı zincirinin tamamından açıklama gerektiriyor. Hava Kuvvetleri’nden, Genelkurmay Başkanlığı’ndan ve Yunanistan hava sahasının rezil duruma düşmesinden dolayı, Kavala’dan seçilen Bakan Nikos Panagiotopulos’un bizzat kendisinin izahı gerekiyor.
  • Genelkurmay Başkanlığı, Türk savaş uçağının Kavala ve Dedeağaç’ın üzerinden uçtuğunu gizledi. Tabii ki Dedeağaç için ise sınırsız bir şekilde “Evros” bölgesini koydular.

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