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Dünya

Yunanistan ve ABD'den askeri hamle: 'Muharebe gemisi' alacaklar

Türkiye'ye karşı provokatif hamlelerle Ege ve Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın şimdi de ABD'den dört adet Freedom Sınıfı Kıyı Muharebe Gemisi tedarik etmeyi planladığı bildirildi.

12:43 . 17/07/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, ülke donanmasının dünya genelindeki ikinci el piyasasını araştırdıktan sonra, ABD Donanması'ndan 4 adet Freedom Sınıfı Kıyı Muharebe Gemisi (LCS) tedarik etmeyi planladığı belirtildi.

Yunanistan'ın ayrıca, ABD Donanması'nın yeni Constellation sınıfı (FFG 62) fırkateyn programına resmi olarak katılım talebinde bulunduğu ileri sürüldü.

Uzun menzilli füzeler, top ve makineli tüfekler gibi güçlü silah sistemleriyle donatılan Freedom Sınıfı Kıyı Muharebe Gemileri'nde özellikle Harpoon füzeleri ve RAM Yakın Hava Savunma Füze Sistemi gibi modern silahlar var.



#ABD
#Freedom Sınıfı Kıyı Muharebe Gemisi
#Yunan donanması
#YUNANİSTAN
30 dakika önce
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