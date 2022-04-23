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Dünya Yunanistana fırsat doğdu Ayasofya hamlesi
AVRUPA

Yunanistan'a fırsat doğdu: Ayasofya hamlesi

Ayasofya'nın kapısında oluşan tahribat Yunanistan'da da gündem oldu. Yunan Başbakan Kyriakos Miçotakis, UNESCO'yu aradı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistana fırsat doğdu: Ayasofya hamlesi
Ayasofya

Büyük bir coşku ile 2020 yılında tekrar ibadete açılan Ayasofya'nın tarihi İmparator Kapısı'ndaki tahribat gündemdeki yerini koruyor. Tahribatın gündeme gelmesiyle birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü hemen harekete geçti.

Tahribat onarıldı

Kapı onarıldı ve duruma ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada "Oluşan tahribatta bir güvenlik zafiyeti söz konusu değildir. Ayasofya, 1484 yıldır nasıl ayakta kaldı ise geleceğe de aynı ihtişamı ile bir mabet olarak taşınacaktır" denildi.

Yunanistan'da da gündem oldu

Uzun yıllardır milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan yapıdaki tahribat yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da gündemde.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, konuyu BM Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) taşıdı.

UNESCO'YU ARADI

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, UNESCO Direktörü Audrey Azoulay ile telefonda görüşen Miçotakis, tahribattan dolayı duyduğu üzüntüyü ifade ederken, söz konusu tahribatın tarihi yapının bütünlüğüne ve evrensel karakterine yapılan bir “saygısızlık” olduğunu söyledi.

Türkiye'den açıklama istenecek Miçotakis'in ofisinden yapılan açıklamada, UNESCO direktörünün Ayasofya'nın 2020 yılında camiye çevrilmesi kararına ilişkin endişelerini tekrar dile getirdiği ve Türkiye hükümetinden tahribat ile ilgili bir açıklama yapmasını isteyeceği söylendi.

Ayasofya'nın imparatorluk kapısındaki tahribat giderildi
GÜNDEM
Ayasofya'nın imparatorluk kapısındaki tahribat giderildi

Ayasofya'nın imparatorluk kapısının tahribatıyla ilgili müfettiş görevlendirildi
FOTOĞRAF 8
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İstanbul'un simge tarihi yapılarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tarihi İmparatorluk Kapısı'nın zarar gördüğü ortaya çıktı.
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Ana salona açılan dokuz kapıdan biri olan ve yalnızca imparator tarafından kullanıldığı için 'İmparator Kapısı' adı verilen kapıdaki hasar dikkat çekti.
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Sosyal medyadaki tepkilerin ardından bugün kapının önüne bariyer konularak önlem alındığı görüldü.
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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, \"Ayasofya Camii İmparatorluk Kapısı'nın tahribatına yönelik incelemenin yapılması için idari ve teknik olmak üzere iki müfettiş görevlendirilmiştir\" denildi.
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Ayasofya'nın imparatorluk kapısının tahribatıyla ilgili müfettiş görevlendirildi
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya Camii'nin tarihi 'İmparatorluk Kapısı'nda tahribatla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
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