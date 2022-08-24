Dünya Yunanistana kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışan 5 FETÖ/PDY üyesi ve 4 organizatör gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Yunanistana kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmalarında, 5 FETÖ/PDY şüphelisinin Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçacağı bilgisine ulaşıldı.


Polis ve Ayvalık Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerinin 20 Ağustos'ta yaptığı operasyonda fiber tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 kişi yakalandı. Şüphelilerden H.T., M.K., G.Ç., Ü.K., Ü.G.D., FETÖ/PDY üyeliği şüphesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerden B.İ.U.'nun organizatör olduğu belirlendi. Diğer şüpheli G.D.’nin yanındaki yaşı küçük olan çocuğu M.D. ise ailesine teslim edildi.


Polis tarafından yapılan çalışmalarda, ayrıca FETÖ üyelerinin yurt dışına kaçmasını organize eden 5 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden Y.Y.Y., B.K. ve M.T. Ayvalık'taki operasyonlarda yakalandı. Organizatör şüphelisi R.K. ve C.Y.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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