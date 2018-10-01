Dünya YunanistanaABD radarı
AVRUPA

Türkiye’yi Dedeağaç’tan gözleyecek

Yunanistan’a ABD radarı

ABD’nin Yunanistan’da, Türkiye’ye 60 km mesafedeki Dedeağaç bölgesindeki askeri hareketliliği sürüyor. ABD’nin Meriç, Boğazlar ve Kuzey Ege adalarını tarayabilecek kapasiteye sahip, havada ve karada ses/görüntü tespiti yapacak yeni nesil elektronik radar gözetleme merkezleri kuracağı belirtiliyor. Elde edilen bilgiler Dedeağaç Limanı’nda konuşlanacak merkeze aktarılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​ABD, Türkiye’ye 60 kilometre mesafedeki Dedeağaç bölgesine yeni nesil radar kuruyor.
​ABD, Türkiye’ye 60 kilometre mesafedeki Dedeağaç bölgesine yeni nesil radar kuruyor.

ABD, Türkiye’ye 60 kilometre mesafedeki Dedeağaç bölgesine yeni nesil radar kuruyor. Radarın, Meriç bölgesiyle boğazlar ve Kuzey Ege adalarını tarayabilecek, hava ve karadan ses ve görüntü tespiti yapacak kapasitede olduğu öğrenildi.

Suriye’deki teröristlere her türlü desteği vermekten çekinmeyerek, “Düşmanımın düşmanı dostumdur” mantığı ile hareket eden ABD’nin Yunanistan’daki hareketliliği hız kazandı. Yunanistan’ın Girit ve Kerpe’de askeri üs teklif ettiği ABD’nin önceliği ise Türkiye sınırı ile Çanakkale Boğazı’na yakın olan Dedeağaç bölgesi.

ABD’li yetkililerin Dedağaç’taki incelemelerinin ardından, Meriç bölgesini ve boğazların yanı sıra Kuzey Ege adalarını tarayabilecek kapasiteye sahip yeni nesil radar gözetleme merkezi kurma kararı aldı. ABD’nin, stratejik öneme sahip, yüksek noktalara metal kulelerle kurulacak radar gözlem merkezi sınır bölgelerini kapsayan geniş bir alanda havada ve karada hareketlilik, ses ve görüntü tespiti yapacak. Boğazlardaki hareketlilik gözlenecek.

GÖRÜNTÜLERİ MERKEZE AKTARACAK

Türkiye’ye 60 kilometre mesafede kurulacak yeni nesil radar gözetleme merkezi son sistem cihazlarla donatılacak. Dedeağaç, Semadirek ve Rodop ilinin Maronya tepesine yerleştirilmesi planlanan sistemden elde edilen görüntü ve bilgileri uydu yardımı ve karasal link ile Dedeağaç Limanı’nda konuşlanacak olan merkeze aktaracak. Bu merkezlerden aktarılan tüm görüntü ve verilerin çözümü Dedeağaç Limanı’na kurulacak olan merkezde analiz edilerek değerlendirilecek ve sırasıyla Atina ve ilgili makamlara aktarılacak.

REKLAM

DENİZ SAHASINDA HERON’LA DEVRİYE

Yunanistan, ilk kez insansız Hava Aracı (İHA) HERON 1 kullanarak, deniz sınırlarını korumaya başladı. HERON 1 tipi İnsansız Hava Aracı ilk kez Yunanistan’da geçtiğimiz hafta konuşlandığı Girit adası Timpakio Askeri Havaalanı’ndan başlayarak, 12 Adalar, Kuzey Ege ve Meriç bölgesine kadar deniz sınırları boyunca 14 saat aralıksız kontrol uçuşu gerçekleştirdi. HERON 1 İHA aracı, Avrupa Sınır Muhafız ve Sahil Güvenlik tarafından Yunanistan’a tahsis edildi.

  • Termik görüntü ve AIS sistemi
  • Kurulacak radar gözetleme merkezi insansız, tam donanımlı olarak hizmet verecek. Sistemde termik, görüntü, meteoroloji, otomatik gemi tanımlama sistemi (AIS), telsiz haberleşme merkezi VHF Marine & Aero, yön bulucu kızılötesi radyometre (RDF), mikrodalga radyo bağlantı sistemleri ile donatılacak.

TÜRKİYE SINIRLARINDA ASKERİ TATBİKAT

Yunanistan’ın en büyük askeri tatbikatlarından biri olan “PARMENİON 2018” tatbikatının hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Midilli, Limni adaları ve Meriç fbölgelerinde, 5-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek tatbikatı ABD’li yetkiler de izleyecek. Bu yılki tatbikatın ana hedefi, “Türkiye ile olası bir kriz döneminde, Yunan Özel Kuvvetler ve Deniz Komandoları Tugayı’nın müdahale sürelerini kontrol ve test etmek” olarak açıklandı.

Gözler liderler zirvesinde
DÜNYA
Gözler liderler zirvesinde

Mekana dönüş
GÜNDEM
Mekana dönüş

Üç alanda büyük açılım
GÜNDEM
Üç alanda büyük açılım

Drone'la kimyasal saldırı

Drone'la kimyasal saldırı

İşgalci İsrail, katliam araçlarına yenilerini ekledi.
Üç alanda büyük açılım

Üç alanda büyük açılım

Erdoğan, Almanya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yunanistan'aABD radarı

Yunanistan'aABD radarı

ABD, Türkiye'yi Dedeağaç'tan gözleyecek.
Ekonomik tezgâhmilli ruhla bozuldu

Ekonomik tezgâhmilli ruhla bozuldu

Bahçeli, kamp sonrası açıklamalarda bulundu.
Yeni ticaret savaşı

Yeni ticaret savaşı

Arktik mücadelesinde dengeleri değiştirecek rota.
Borsa'da Ekim umudu

Borsa'da Ekim umudu

Borsanın 100 bin puanı geçmesi bekleniyor.
Bugün yıkılacak

Bugün yıkılacak

İşgalci İsrail, köyün girişine demir kapılar koydu.
Mekana dönüş

Mekana dönüş

AK Parti kampı 5 yıl aradan sonra Kızılcahamam'da.

Milli kamyonetseri üretimde

Milli kamyonetseri üretimde

Yüzde 100 yerli ve yüzde 100 elektrikli.
İhracatçının arkasında

İhracatçının arkasında

Eximbank'ın verdiği destek sayısı 10 bini geçti.
Ödeme sırası Suud'da

Ödeme sırası Suud'da

'Neden onların ordularına para yardımı yapıyoruz'
Sınırsız çocukluk

Sınırsız çocukluk

Projeyle 20 bin mülteci çocuğun yüzü güldü.
Yapılandırmada ilk taksit uyarısı

Yapılandırmada ilk taksit uyarısı

Son ödeme süresi bugün saat 21.00'de dolacak.
Bilanço ağır

Bilanço ağır

Hayatını kaybedenlerin sayısı bin 203 oldu.
Albay'ı tehdit etti

Albay'ı tehdit etti

FETÖ'cü Mehmet Dişli'den mahkemede küstahlık.
Olcay özür dilerolay kapanır

Olcay özür dilerolay kapanır

Yönetim Ünal Karaman'ın kararını destekleyecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.