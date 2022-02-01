Dünya Yunanistanda cami karşısına İslamofobik içerikli pankart asılması tepki çekti
AVRUPA

Yunanistan'da cami karşısına İslamofobik içerikli pankart asılması tepki çekti

Türkiye ile Yunanistan sınırı yakınlarındaki Dimetoka kasabasında bulunan tarihi Çelebi Sultan Mehmed Camisi karşısına dün "Meriç’in İslamlaştırılması hemen durdurulsun" yazılı pankart asılması, Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) tarafından kınandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Yunanistanda cami karşısına İslamofobik içerikli pankart asılması tepki çekti
Yunanistan'da cami karşısına İslamofobik içerikli pankart asılması tepki çekti.

DEB tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, yaşanan olayın üzücü olduğu belirtilerek, "Ülkemizde ırkı haksız yere inkar edilen Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının dinini de yok sayarak azınlığımızı kendi bakış açılarına göre şekillendirme çabasındadırlar." ifadesi kullanıldı.

Bölgede insan, dil, din, ırk ayırmadan huzur içerisinde yaşamını sürdüren Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının bu konuda örnek alınması ve hak ettiği muameleyi görmesinin zaruri olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu ve bu tip faşist düşünceleri ve saldırıları şiddetle kınıyor ve bir an önce son bulmasını arzu ediyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Başkent Atina'da da 23 Ocak'ta bir mescidin bulunduğu binanın önüne patlayıcı atılmıştı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmamış, binanın girişinde ve park halindeki bazı araçlarda hasar meydana gelmişti.

Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama: Türkiye'yi engelleme çabalarımız etkisiz ve imkansız
DÜNYA
Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama: Türkiye'yi engelleme çabalarımız etkisiz ve imkansız

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki zulmü devam ediyor: Göçmenlere vurup botlarını batırmaya çalışıyorlar
GÜNDEM
Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki zulmü devam ediyor: Göçmenlere vurup botlarını batırmaya çalışıyorlar
Etkisi ispatlandı

Etkisi ispatlandı

​Her on kişiden dokuzu yaptırıyor.
Gören bir daha bakıyor

Gören bir daha bakıyor

"Aracı satmayı düşünmüyorum oğluma bırakacağım."
Bakan Varanktan muhaliflere 100 bin TLlik otel odası göndermesi: CHP vergilerinizden 149 milyon lira alacak

Ustası uyardı

Ustası uyardı

​Soğuk havalar LPG'li araçlar için daha büyük tehdit.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.