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Dünya

Yunanistan’da düşen yangın söndürme uçağındaki 2 pilot hayatını kaybetti: Üç gün yas ilan edildi

üYunanistan’ın Eğriboz adasında orman yangınlarına müdahale ettiği sırada düşen yangın söndürme uçağındaki 2 pilot da hayatını kaybetti.

10:16 . 26/07/2023 Çarşamba
DHA
Ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

Ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

Eğriboz adasının güneyindeki Platanistos’ta orman yangınına müdahale sırasında düşen Canadair CL-215 tipi uçakta bulunan 2 pilotun da hayatını kaybettiği açıklandı. Yunanistan Hava Kuvvetleri’nden (HAF) yapılan açıklamada, “25 Temmuz 2023, Salı günü saat 14:52’de 112’nci Avcı Kanadı’na bağlı 355’inci Taktik Nakliye Filosu’na ait bir CL-215 uçağı, havadan yapılan yangınla mücadele sırasında Eğriboz’daki Platanistos’ta düştü. Bunun sonucunda 34 yaşındaki pilot Hristos Moulas ve 27 yaşındaki yardımcı pilot Periklis Stefanidis hayatını kaybetti” denildi.

Ayrıca kazaya ilişkin Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Vassilis Kikilias da 2 pilotun görev başındayken hayatını kaybettiği trajik kazanın kendisini şoke ettiğini ifade ederek, “Kahraman pilotların yakınlarına başsağlığı diliyorum. Devlet ailelerinin yanında olacak. Tüm bu günlerde yanan cephelerde savaşanların cesareti ve fedakarlığı emsalsiz” ifadelerini kullandı.

3 günlük yas ilan edildi


Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nde 27 Temmuz’a kadar sürecek 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.


#Yunanistan
#Orman Yangını
#Söndürme Uçağı
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