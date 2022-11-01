Yunanistan’da göçmen teknesi battı: 9 kişi kurtarıldı onlarca kişi kayıp

Yunanistan devlet televizyonu ERT tarafından yapılan açıklamada, İzmir’den yola çıkan 68 kişinin bulunduğu bir göçmen teknesinin Eğriboz Adası açıklarında battığı belirtildi. Yunan Sahil Güvenlik sözcüsü Nikos Kokkalas, ekiplerin 9 göçmeni kurtardığını, kayıp olan göçmenleri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yunanistan Sahil Güvenliği, 1 gemi, 1 helikopter ve 2 teknenin arama kurtarma çalışmalarına katıldığını ifade etti. Açıklamada, teknedeki yolcuların Afganistan, İran ve Mısır uyruklu olduğu kaydedildi.



Yunanistan, Suriye, Irak ve Afganistan’dan gelen göçmen akınıyla mücadele eden ülkeler arasında yer alıyor. Yunanistan makamları tarafından yapılan açıklamada, son dönemlerde adalar ve Türkiye üzerinden ülkeye gelen göçmen sayısında bir artış olduğu belirtildi.

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OYNAT 00:51 MSB görüntüleri paylaştı: İHA ile tespit edilen 300 göçmen kurtarıldı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kaş'ın 103 mil güneyinde 300 göçmeni taşıyan bottan alınan acil durum çağrısı üzerine göçmenlerin kurtarıldığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, kurtarılma görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Marshall Adaları bandıralı “Paola Topic” isimli yük gemisi, 19 Eylül 2022 tarihinde Kaş'ın güneyinde, yaklaşık 100 deniz mili mesafede yardım çağrısında bulundu. İHA ile tespit ettiğimiz gemi derhâl Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi. Ayrıca bölgeye yakın seyir hâlinde bulunan TCG GÖKSU ve TCG BAFRA olay mahalline yönlendirildi. Yaklaşık 300 kazazedenin bulunduğu “Paola Topic” isimli ticari gemi hemen Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından Antalya'ya intikal ettirildi.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:59 Marmaris'te yürek yakan görüntü: 73 kaçak göçmen kurtarıldı altısının ölüsü bulundu Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından ölüme terk edilen 73 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 2'si bebek, 3'ü çocuk, 1'i kadın toplam 6 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği olayda, kayıp olduğu belirtilen 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. BiP'te paylaş

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