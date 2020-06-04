Yunanistan'da göstericiler Turizm Bakanlığı binasına zorla girdi

Dünya

Hindistan'da hamile filin patlayıcı yerleştirilen ananas nedeniyle ölümü tepkiye yol açtı

Hindistan'ın Kerala eyaletinde yiyecek bulabilmek için yerleşim alına gelen gebe fil, kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından içi barut dolu bir ananas yedirilerek öldürülmüştü. Bu vahşi durum ülke genelinde tepkiye sebep oldu. Kerala eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayı "üzücü" olarak nitelendirerek, adaletin galip geleceğini belirtti.