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Dünya Yunanistanda göstericiler Turizm Bakanlığı binasına zorla girdi
AVRUPA

Yunanistan'da göstericiler Turizm Bakanlığı binasına zorla girdi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir grup turizm, gıda ve otelcilik çalışanı, sektörlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinden olumsuz etkilenmesini protesto etmek amacıyla Turizm Bakanlığı binasına zorla girdi. Protestocular, Bakan Haris Theoharis ile görüşerek taleplerini iletti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Mücadeleci İşçi Cephesinin çağrısıyla Yunanistan Çalışma Bakanlığı önünde bir araya gelen yaklaşık 200 kişi, hükümetten, sektörlerindeki işsizlik ve maaş kesintilerine karşı önlem almasını istedi.

  • Çalışma Bakanlığının girişindeki duvara ''Çünkü biz 400 avro ile yaşayamıyoruz'' yazan göstericiler, daha sonra Turizm Bakanlığına yürüdü.

Güvenlik görevlisinin engellemelerine rağmen içeriye giren göstericiler, Bakan Theoharis ile görüşme talebinde bulundu.

Polisin olaya müdahale etmemesi dikkati çekerken Theoharis, bina içinde yaklaşık 1 saat kalan çalışanlardan bir heyeti kabul ederek taleplerini dinledi.

Turizm, gıda ve otelcilik sektörü çalışanları, 28 Mayıs'ta da Çalışma Bakanlığı önünde gösteri yapmış, çalışanlardan bazıları Bakanlığa girmeye çalışınca, polis biber gazıyla karşılık vermişti.

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