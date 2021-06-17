Yunanistan'da grev: Yeni çalışma yasa tasarısı protesto edildi

Yunanistan Parlamentosunda görüşülen yeni iş kanunu tasarısı, çalışan aleyhine düzenlemeler içerdiği gerekçesiyle ülke genelinde protesto edildi.

Başta Atina olmak üzere ülke genelindeki birçok kentte sendikalar, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisinin hazırladığı yeni iş kanunu tasarısının geri çekilmesi talebiyle protesto düzenledi.

GREVE GİTTİ

Toplu ulaşım sektörü çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle toplu taşıma hizmetlerinde aksamalar meydana gelirken, gemicilik ve basın sektörü çalışanları da işleri durdurma eylemi yaptı.

Sendikalar, çalışanları daha uzun çalışmaya zorlayacağı ve fazla mesai limitini yıllık 150 saate çıkaracağı gerekçesiyle bu tasarıya tepki gösteriyor.

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Hükümet ise eski iş kanununun modern çalışma standartlarını karşılayamadığı için iyileştirilmesi gerektiğini savunuyor.

DİJİTAL ÇALIŞMA KARTI ÇIKARILACAK

Tasarı, çalışanların işverenleri tarafından izlenmesine yardımcı olmak için "dijital çalışma kartı" çıkarılmasını öngörürken; personel lehine olarak çalışma saatleri dışında işle ilgili her türlü bağlantının kesilmesini de içeriyor.

Muhalefet partilerinin de karşı olduğu tasarının, iktidar partisinin parlamentoda salt çoğunluğu sağlaması nedeniyle bugün geç saatlerde yapılacak oylama sonucu yasalaşması bekleniyor.