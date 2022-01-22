Dünya Yunanistanda halk sağlık sistemini protesto etti
AVRUPA

Yunanistan’da halk sağlık sistemini protesto etti

Yunanistan’da bir araya gelen yüzlerce kişi, sağlık sisteminin iyileştirilmesine yönelik protesto düzenledi. Başkent Atina’nın merkezinde bulunan Sintagma Meydanı’nda toplanan sendikalar, siyasi kolektifler ve örgütler sağlık sisteminin güçlendirilmesi talebiyle protesto düzenledi.

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Haber Merkezi İHA
Yunanistan’da halk sağlık sistemini protesto etti
Yunanistan’da halk sağlık sistemini protesto etti.

Soğuk havaya rağmen bir araya gelen yüzlerce kişi, “Sağlık, eğitim, elektrik ve su ticaret malı değildir, halkındır” sloganları atarak pankartlarla yürüdü. Ülkedeki hastanelerde yaşanan zorluklardan bahseden protestocular, personel eksikliğinden şikayet etti.

Aynı anda birçok hastanın yoğun bakım ünitesine ihtiyaç duyduğunu fakat buna rağmen entübe edilen hastaların kötü şartlarda bulunduğunu belirten protestocular, az sayıda personelin çok sayıda Covid-19 hastası ile ilgilenmesinin zorluk yaşattığını ifade etti. Covid-19 haricindeki hastaların hastanelerde yer bulamadığının da altını çizen protestocular, çoğu hastanın hastane koridorlarında yattığını belirtti.

Toplam 22 bin 476 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, sayının her geçen gün arttığı ve hastanelerde devam etmesi gereken operasyonların kritik düzeye ulaştığı aktarıldı. Hükümetin aynı zamanda sağlık bütçesinden kesinti yaptığı da öğrenildi.

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki zulmü devam ediyor: Göçmenlere vurup botlarını batırmaya çalışıyorlar
GÜNDEM
Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki zulmü devam ediyor: Göçmenlere vurup botlarını batırmaya çalışıyorlar

Yunan ölüme itiyor Türkler kurtarıyor: Bir ayda 929 göçmen
FOTOĞRAF 15
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Bin 480 kilometre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla kıyı şeridinde Bodrum, Datça, Marmaris ağırlıklı olmak üzere, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itmeler her gün devam ediyor.
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Özellikle Muğla kıyısına yakın olan Rodos, Simi ve Kos gibi büyük Yunan adalarına tekne ve lastik bot ile geçiş yapan düzensiz göçmenler, karantinaya alınmaları gerekirken, lastik bot ve can sallarına bindirilerek Marmaris, Datça ve Bodrum açıklarına bırakılıyor.
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Yunanistan karasularını geçtikten sonra karaya çıkan düzensiz göçmenler Avrupa hayali kurarken adalardaki güvenlik birimleri tarafından yakalanmalarını ardından AB tarafından bu adalarda oluşturulması istenen kamplara yerleştirilmek yerine motorları sökülen, benzinleri boşaltılan lastik botlar ile Türk karasularına kadar çekilerek buradan Türk karasularına geri itiliyor.
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Lastik bot ve can salları ile Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenleri ölüme terk eden Yunan Sahil Güvenlik unsurları, açık denizde sürüklenen lastik bot ve can sallarındaki göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtarıp kurtarmayacağını da takip ediyor.
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Çok sayıda geri itme olayında Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin kameralarına yansıyan görüntülerde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının düzensiz göçmenlerin kurtarılışını seyrettiği ortaya çıktı.
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Kasım ayında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan düzensiz göçmen sayısı 929 kişi.
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Bunlar içinde Filistin, Suriye, Afganistan, Haiti, Burkina Faso, Uganda, Benin, Irak, Mali, Gana, Sierra Leona, Güney Afrika ve Gine gibi ülkelerden düzensiz göçmenler yer alıyor.
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Yunanistan güvenlik unsurlarının sık sık düzensiz göçmenleri geri itme olaylarına karşı Türk Sahil Güvenlik ekipleri 24 saat teyakkuzda bekliyor.
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Türkiye’nin en uzun kıyı şeridi oyması nedeniyle düzensiz göçmenlerin kurtarılmasında önemli bir görev üstlenen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçmen kurtarma operasyonları dışında çok sayıda yasa dışı geçişleri de önlüyor.
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Başta FETÖ terör örgütü üyelerinin Yunan adalarına geçişleri önlenirken, arama ve kurtarma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.
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Yunan ölüme itiyor Türkler kurtarıyor: Bir ayda 929 göçmen
Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Ege kıyısındaki adalara geçen düzensiz göçmenler geldikleri gibi tekrar lastik bot, can salı ve teknelere bindirilerek açık denizde ölüme terk ediliyor. Sahil Güvenlik ekipleri 1 ayda 929 hayat kurtardı
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