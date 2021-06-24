Dünya Yunanistanda müsilaj paniği İlk kez böylesini gördük
AVRUPA

Yunanistan'da müsilaj paniği: İlk kez böylesini gördük

Marmara Denizi'nde yayılan müsilaj Yunanistan'da da görüldü. Yunan basını deniz salyasının kuzeydoğu Ege'deki Yunan adaları Limnos ve Agios Efstratios çevresinde ortaya çıkmaya başladığını yazdı.

Haber Merkezi Diğer
Yunanistanda müsilaj paniği: İlk kez böylesini gördük
​Yunanistan'da müsilaj paniği.

Marmara Denizi'nde yayılan müsilaj Yunanistan'da da görüldü.Yunan basını deniz salyasının kuzeydoğu Ege'deki Yunan adaları Limnos ve Agios Efstratios çevresinde ortaya çıkmaya başladığını yazdı.

İLK KEZ BÖYLESİNİ GÖRDÜK

Limnos'taki Balıkçılar Derneği Başkan yardımcısı Stavros Stathakis, on yılda ilk kez böylesinigördük” dedi.

TEMİZLİK BAŞLAMIŞTI

Kirlilikle boğuşan ve yüzeyi deniz salyasıyla kaplanan Marmara için bakanlık tarafından temizlik seferberliği başlatılmıştı. İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Balıkesir'de çalışma yapılmış, toplanan salyalar arıtma tesisine götürülmüştü.

7/24 kesintisiz temizlik: Müsilajı bakteri yok edecek
GÜNDEM
7/24 kesintisiz temizlik: Müsilajı bakteri yok edecek

Marmara Adası'nda müsilaj temizliği
OYNAT 00:48
Marmara Adası'nda müsilaj temizliği
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası sahilinde müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışması devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ilan edilen 'Marmara Denizi Koruma Eylem Planı' kapsamında ilçenin Saraylar Mahallesi Küçük Liman mevkisinde temizlik yapılıyor.

'Başaran 2' gemisiyle görev yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüzeydeki deniz salyalarını topluyor. Deniz temizleme araçlarının kullanıldığı çalışmada, toplanan müsilaj atık torbalarına konuluyor.

Bir süredir devam eden çalışmalar sonucu kıyı kesimlerde azalan müsilajın, akıntı ve lodosun etkisiyle çoğalmaya başladığı görüldü. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy da temizleme çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.


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