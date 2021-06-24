Yunanistan'da müsilaj paniği: İlk kez böylesini gördük

Marmara Denizi'nde yayılan müsilaj Yunanistan'da da görüldü.Yunan basını deniz salyasının kuzeydoğu Ege'deki Yunan adaları Limnos ve Agios Efstratios çevresinde ortaya çıkmaya başladığını yazdı.
İLK KEZ BÖYLESİNİ GÖRDÜK
Limnos'taki Balıkçılar Derneği Başkan yardımcısı Stavros Stathakis, on yılda ilk kez böylesinigördük” dedi.
TEMİZLİK BAŞLAMIŞTI
Kirlilikle boğuşan ve yüzeyi deniz salyasıyla kaplanan Marmara için bakanlık tarafından temizlik seferberliği başlatılmıştı. İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Balıkesir'de çalışma yapılmış, toplanan salyalar arıtma tesisine götürülmüştü.