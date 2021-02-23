Dünya Yunanistanda sağlık çalışanları sokağa indi
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Yunanistan'da sağlık çalışanları sokağa indi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da doktorlar ve sağlık çalışanları düşük maaşları ve kısıtlı personel sayısını protesto etmek için sokağa indi. Bir günlük grev ilan eden sağlıkçılar, Miçotakis hükümetini koronavirüs salgınına karşı yeterli önlem almamakla suçladı.

Haber Merkezi İHA
Yunanistan'da sağlık çalışanları hükümeti protesto yürüyüşü düzenledi.
Yunanistan'da sağlık çalışanları hükümeti protesto yürüyüşü düzenledi.

Yunanistan’da Hastane Doktorları Sendikası (OENGE), 24 saatlik grev ilan etti.

Sağlık çalışanları sokağa döküldü

Başkent Atina’da Sağlık Bakanlığı önünde toplanan doktorlar ve sağlık personeli, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun çalışma temposuna rağmen verilen düşük maaşları ve personel eksikliğini protesto etti.

Miçotakis hükümetini hedef aldılar

Göstericiler, hastanelere toplu personel istihdamı yapılmasını ve geçici olarak görevlendirilen personelin kadroya alınmasını talep etti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in yoğun bakım ünitelerinin sayısını arttırmak için girişimde bulunmadığını ifade eden sağlık çalışanları, bakanlığı personeli koronavirüse karşı korumak için yeterli önlem almamakla suçladı. Güvenlik güçlerinin de hazır bulunduğu gösteriler barışçıl düzenlendi.

Bin 100 euro maaş alıyorlar

Yunanistan’da maaşları ortalama bin 100 euro olan ve devlet hastanesinde çalışan doktorlar, salgın nedeniyle fazla mesai yapmalarına rağmen düşük maaş aldıklarını belirtiyor.

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