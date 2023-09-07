Yunanistan’da sel felaketi: Ölü sayısı 3’e yükseldi en çok etkilenen kent Volos oldu

Yunanistan’da Daniel Fırtınası’nın yol açtığı şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde can kaybı artıyor. Karditsa’ya bağlı Ellinopirgos köyünde sel sularında sürüklenen 82 yaşındaki bir adamın ölü bulunmasıyla sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Meteoroloji servisine göre Yunanistan’ın orta kesimindeki Teselya bölgesinde son 48 saatte şiddetli su baskınları meydana geldi. Selden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Volos’ta su, internet ve elektrik kesintileri ise devam ediyor.