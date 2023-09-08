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Dünya

Yunanistan’da sel felaketi: Ölü sayısı 6’ya ulaştı

Yunanistan’da Daniel Fırtınası’nın yol açtığı şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde can kaybı artıyor. Tesalya’da yürütülen arama çalışmalarında yaşları 75 ile 85 olan iki kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Böylece sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

10:04 . 8/09/2023 Cuma
IHA
Yunanistan'da sel felaketi

Yunanistan'da sel felaketi

Yunanistan’da şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.


Yunanistan’da Daniel Fırtınası’nın yol açtığı şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde can kaybı artıyor. Tesalya’da yürütülen arama çalışmalarında yaşları 75 ile 85 olan iki kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Böylece sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

Yunan medyası, iki kadının evden çıkmak istemediğini, yakınlarının endişelenmesi üzerine kurtarma ekibinin eve gitmesi sonucu ölü bulunduklarını aktardı. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias dün akşam yaptığı açıklamada, “Kurtarma ekipleri elektriği kesilen köylerde kapı kapı arama çalışmalarına devam edecek ve mahsur kalanları güvenli bir yere tahliye edecek” dedi. Kikilias en ciddi durumun, bir barajın yıkıldığı ve bir nehrin taştığı Trikala ve Karditsa arasında olduğunu aktardı.

Pazartesi gününden bu yana etkili olan Daniel Fırtınası nedeniyle bir köprü yıkılırken, elektrik direkleri devrildi. Caddeler, sokaklar ve evler sular altında kaldı, onlarca araç sel sularında sürüklendi. Altyapıda büyük hasar meydana geldi. İtfaiye ve kurtarma ekipleri ile ordu, sular altında kalan bölgelerde çalışmalarını sürdürürken, Tesalya’nın en uzak bölgelerine helikopter ve teknelerle ulaşmaya çalışıyor.


Yunanistan sel felaketine teslim oldu
Yunanistan sel felaketine teslim oldu

Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan, şimdi de şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketiyle karşılaştı. Sağanak yağışlar evleri ve yolları sular altında bıraktı. Kötü hava koşulları nedeniyle duvarın çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Daniel fırtınası, pazartesi gününden bu yana batı ve orta Yunanistan'da ortalığı birbirine kattı. Ülkenin kuzeyinde iki haftadan uzun süredir devam eden ölümcül yangının kontrol altına alınmasından birkaç gün sonra acil servisler, sel felaketiyle mücadele konusunda yüzlerce çağrı aldı. Yunan basınına göre, sığır yetiştiricisi olan bir kişi, hayvanlarına ulaşmaya çalışırken çöken duvarın altında kalarak hayatını kaybetti. Liman kenti Volos, sağanak nedeniyle kaos görüntülerine sahne oldu. Kentte aracı fırtınada sürüklenen bir kişi kayboldu. Oğlu araçtan çıkan söz konusu kişinin mahsur kaldığı ve sürüklendiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları için düğmeye basıldı. Volos'un geniş kesimlerinde trafik kısıtlandı. Yunanistan'da 2017 yılında yaşanan sel felaketinde 25 kişi ölmüş, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı.


#sel
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