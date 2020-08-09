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Dünya Yunanistanda şiddetli yağışta Massapitu nehri taştı 2 kişi hayatını kaybetti 8 aylık bebek kayıp
AVRUPA

Yunanistan'da şiddetli yağışta Massapitu nehri taştı: 2 kişi hayatını kaybetti 8 aylık bebek kayıp

Yunanistan’ın Eğriboz Yarımadası’nda etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. 8 aylık bir bebeğin de kaybolduğu bildirildi. Şiddetli yağış sonucu Massapitu nehrinin taşmasıyla Psahna, Politika ve Lefkanti bölgelerinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Reuters (Arşiv)
Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Yunanistan’ın Eğriboz Yarımadası’nda (Eyvia) sabah erken saatlerde başlayan şiddetli yağış sonucu Massapitu nehrinin taşmasıyla Psahna, Politika ve Lefkanti bölgelerinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Politika’da evlerinde mahsur kalan 86 yaşındaki bir erkek ile 85 yaşındaki bir kadının cesedine ulaşırken, 8 aylık bir bebeğin ise kaybolduğu bildirildi.

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Çok sayıda kişinin evlerinde mahsur kaldı

Eğriboz’un güneyindeki yerleşim birimlerinde de çok sayıda kişinin evlerinde mahsur kaldığı, yolların kapandığı, ev, otomobil ve iş yerlerinin zarar gördüğü belirtildi.

Şiddetli yağışların etkili olmaya devam ettiği bölgede kurtarma çalışmalarında itfaiye ve sahil güvenlik birimlerinin de yer aldığı aktarılarak kara ve denizden ulaşımın mümkün olmadığı Burci ve Lefkanti’de evlerinin çatısına çıkan kişilerin helikopter ile kurtarılmaya çalışıldığı kaydedildi.

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Halka kendilerini koruma uyarısı yapıldı

Yunan Sivil Koruma Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, bölgede kötü hava koşullarının devam edeceği ifade edilerek, halka kendilerini korumak için önlem almaları uyarısında bulunuldu.

Yunanistan'da sel felaketi
FOTOĞRAF 14
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Yunanistan’ın başkenti Atina’da dün gece etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu.
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Yaşanan felakette 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Başkent Atina yakınlarında bulunan Attika, Nea Peramos ve Mandra kasabaları selden büyük hasar gördü.
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Nea Peramos Belediye Başkanı Grigoris Stamoulis yaptığı açıklamada, daha önce bu denli şiddetli bir sel görmediklerini söyledi.
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Birçok vatandaşın evlerinde ve arabalarında mahsur kaldığını kaydeden Stamoulis, vatandaşları kurtarmak için tüm çabaların seferber edildiğini sözlerine ekledi.
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Mandra kasabasında ise evlerin balkon ve çatılarına çıkan vatandaşlar, dakikalarca kurtarılmayı bekledi.
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Bölgedeki köprüde mahsur kalan bir otobüsten 12 kişi yardım ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Yunanistan'da sel felaketi
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Yunanistan'da sel felaketi
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Yunanistan'da sel felaketi
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Yunanistan'da sel felaketi
Title
Yunanistan'da sel felaketi
Title
Yunanistan'da sel felaketi
Title
Yunanistan'da sel felaketi
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Yunanistan'da sel felaketi
Yunanistan'da sel felaketi
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Mandra bölgesinde sel felaketi yaşandı. Yaşanan felaket sebebiyle çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. Dün gece etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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