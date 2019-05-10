Yunanistan'da SYRIZA hükümetine bir kez daha güvenoyu Yunanistan'da SYRIZA hükümetine bir kez daha güvenoyu Yunanistan'da SYRIZA hükümeti Meclisten bir kez daha güvenoyu aldı. Oyalamada, Başbakan Çipras liderliğindeki hükümet 153 "evet" ile güvenoyu aldı.

Haber Merkezi 10 Mayıs 2019, 23:05 Son Güncelleme: 10 Mayıs 2019, 23:07 AA