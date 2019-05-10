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Dünya Yunanistanda SYRIZA hükümetine bir kez daha güvenoyu
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AVRUPA

Yunanistan'da SYRIZA hükümetine bir kez daha güvenoyu

Yunanistan'da SYRIZA hükümetine bir kez daha güvenoyu

Yunanistan'da SYRIZA hükümeti Meclisten bir kez daha güvenoyu aldı. Oyalamada, Başbakan Çipras liderliğindeki hükümet 153 "evet" ile güvenoyu aldı.

Haber Merkezi AA
Başbakan Aleksis Çipras
Başbakan Aleksis Çipras

Yunanistan'da SYRIZA hükümeti Meclisten bir kez daha güvenoyu aldı.

Yunan Meclisinde yapılan güvenoyu oylamasında hükümet, SYRIZA milletvekilleri ve bazı bağımsız vekillerin desteğiyle onay aldı.

Oylamaya katılan 289 milletvekilinden 153'ü "evet" oyu verirken, 136'sı "hayır" oyu kullandı.

Ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) partisi, Sağlık Bakan Vekili Pavlos Polakis'in ND'den engelli bir siyasetçiyi "devlet imkanlarını sömürmek"le itham etmesi üzerine gensoru önergesi vermişti.

Kabine üyesi Polakis'i savunan Başbakan Aleksis Çipras ise gensoru önergesini hükümete karşı güvenoyu oylamasına çevrilmesini talep etmişti.

  • Yunanistan'da anayasaya göre, hükümetin güvenoyu alabilmesi için oylamaya katılan vekillerin salt çoğunluğunun onayını alması gerekiyor. Yunan Meclisi 300 milletvekilinden oluşuyor.
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