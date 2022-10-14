Dünya Yunanistanda tecavüz skandalı 12 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç istismar
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Yunanistan'da tecavüz skandalı: 12 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç istismar

Yunanistan küçük kız çocuğuna uygulanan cinsel istismar skandalı ile çalkalanıyor. Yunanistan Emniyet Müdürlüğü, kız çocuğuna tecavüz suçlamasıyla tutuklanan 53 yaşındaki zanlının fotoğraflarını paylaştı. Zanlının, siyasiler ve din adamlarıyla çektirdiği fotoğraflar dikkat çekerken muhalefet suçla bağlantılı tüm isimlerin açıklanmasını istiyor.

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Haber Merkezi AA
Yunanistanda tecavüz skandalı: 12 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç istismar
Yunanistan tecavüz skandallarıyla çalkalanıyor

Yunanistan'da, 12 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüze uğradığı ve fuhşa zorlandığına ilişkin skandal gündeme oturdu.

Yunanistan Emniyet Müdürlüğü, kız çocuğuna tecavüz suçlamasıyla tutuklanan 53 yaşındaki zanlının fotoğraflarını paylaştı.

Şüpheli, tecavüz ettiği çocuğu istismar etmek isteyen kişilerle internetten pazarlık yapmakla da suçlanıyor.

Zanlının, evi ve iş yerindeki araştırmada, 2 silah, 572 fişek, 21 bıçak ve bir süngü ele geçirildi.

Polisin elde ettiği bulgular ve çocuğun ifadesi doğrultusunda, 42 yaşındaki bir diğer zanlının daha istismar suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

Kız çocuğunun annesinin de kızının istismar edilmesinde rol oynamak suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Siyasiler ve din adamlarıyla çektirdiği fotoğraflar dikkati çekti

Zanlının sosyal medyada siyasiler, emniyet mensupları ve din adamlarıyla çektirdiği fotoğrafları paylaşması dikkati çekti.

Fotoğraflarla kamuoyunda iyi bir imaj çizmeyi amaçlayan şüphelinin, böylece siyasiler ve kiliseyle yakın ilişki kurmaya çabaladığı yorumu yapıldı.

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ve Yunanistan Komunist Partisi (KKE) suçla bağlantılı herkesin kimlik bilgilerinin açıklanmasını istedi.

Zanlının olayın ardından işten çıkarılan ve muhabir olan oğlu ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, babasına yönelik suçlamalardan kendisi ve ailesinin sorumlu tutulmamasını istedi.

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