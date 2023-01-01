|
Dünya

Yunanistan'da yaşanan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Yunanistan'da 5 Eylül'de başlayan şiddetli yağış nedeniyle Pilio'da bulunan iki cesetten alınan DNA örneklerinin, sel felaketinde kayıp olduğu bildirilen Avusturyalı çifte ait olduğu tespit edildi. Böylelikle sel felaketindeki can kaybı sayısı 17'ye yükseldi.

10:03 . 17/09/2023 Pazar
AA
Yunanistan

Yunanistan

Yunanistan'da 5 Eylül'de başlayan şiddetli yağış nedeniyle Tesalya bölgesinde geçen hafta yaşanan sel felaketindeki can kaybı sayısı 17'ye yükseldi.


Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, geçen hafta Pilio'da bulunan iki cesetten alınan DNA örneklerinin, sel felaketinde kayıp olduğu bildirilen Avusturyalı çifte ait olduğu tespit edildi.



Böylelikle selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı.


Sel nedeniyle Tesalya'da 750 bin dönümden fazla alan sular altında kalmış, yerleşim birimleri, tarım arazileri ve bölgedeki altyapı büyük hasar görmüştü.




#Yunanistan
#Sel
#Pilio
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Trabzonspor - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler