Yunanistan'da yaşayan İsrailli yedek askerler ülkelerine dönecek

Filistin Dışişleri Bakanlığı devam eden bölgede Hamas'ın işgalci İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “Filistin halkına meşru hakkı olan kendi kaderini tayin etme ve devletini kurma yetkisi vermemenin sonuçları konusunda defalarca uyarıda bulunduk” denildi.