Yunanistan'daki facianın iç yüzü: Mültecilerin ifadeleri şoke etti

Kapasitesinin çok üzerinde insan bulunan teknenin batışı öncesi çekilen bir görüntü de Yunan makamlarının resmi açıklamasıyla çelişiyor.





Yunan Sahil Güvenliği, tekneyle görsel temas kurulduğunda, denizde ‘sabit bir rotada’ olduğunu açıklamıştı.Ancak görüntüler teknenin sıkıntı yaşadığını ortaya koyuyor.





Görüntüler doğrulandı





BBC'nin doğrulama servisi BBC Verify, bu görüntünün, sahil güvenliğin teknenin kurtarılmaya ihtiyacı olmadığını iddia ettiği sırada ve bizzat sahil güvenlik tarafından çekildiğini doğruladı.









Arka plandaki daha büyük geminin, göçmen botuna erzak vermesi istenen petrol tankeri Faithful Warrior olduğunu da doğruladık.

Yunan sahil güvenlik görevlileri teknenin İtalya’ya doğru ilerlediğini ve kurtarılmaya ihtiyacı olmadığını açıklamıştı.





BBC, bölgedeki diğer teknelerin aynı saatlerdeki hareketinden yaptığı analizle teknenin batmadan önce en az yedi saat boyunca hareket etmediğini tespit etmişti.





Ancak şimdi, hayatta kalanların mahkemedeki ifadeleri ile sahil güvenlik tarafından alınan ifadeleri arasında ciddi farklılıklar olduğunu gösteren belgelere de ulaşıldı.

İfadeler değiştirildi iddiası





14 Haziran'daki faciadan sonra dokuz Mısırlı insan kaçakçılığı ile ilişkili suçlamalarla gözaltına alındı.





Ancak felaketten sağ kurtulan iki kişi, yaşanan trajediden Yunan Sahil Güvenliği’nin sorumlu olabileceğini söyleyen göçmenlerin Yunan makamları tarafından korkutularak susturulduğunu iddia ediyor.





Facia sonrasındaki bir ayda, sahil güvenliğin balıkçı teknesini halatla çekerek batmasına neden olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.





BBC'nin kimliklerini korumak için Ahmed ve Musab adını verdiği iki kişi ile Atina’da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.





Yunan yetkililer 'Susun' talimatı verdi





Olay sırasında teknede olan bu iki kişi, teknenin sahil güvenlik yüzünden alabora olduğunu iddia ediyor.





Musab anlatıyor:





"Soldan bir ip bağladılar. Herkes dengelemek için teknenin sağ tarafına geçti. Yunan gemisi hızlı hareket etti ve tekne takla attı. Onu (alabora olan tekneyi) epeyce sürüklemeye devam ettiler."





Bu iki kişi, sahil güvenlik tarafından kurtarılmadan önce suda iki saat geçirdiklerini de anlattı.





Geçen süreyi tam olarak nasıl bildiğini sorduğumuzda Musab, saatinin hala çalıştığını söyledi.





Ahmed ve Musab, Kalamata'da karaya çıktıklarında, felaketin nasıl yaşandığını konuşmaya başlayanlara, Yunan yetkililerin, "susmaları" talimatını verdiğini öne sürüyor.









"Ölmediğiniz için şükredin"





Ahmed görüşmede yaşananları anlatıyor:





"İnsanlar buna (faciaya) Yunan sahil güvenliğinin neden olduğunu söylediğinde, sorgudaki yetkili, tercümandan görüşülen kişiye konuşmayı kesmesini söylemesini istedi"





Ahmed, kurtarılanlara ‘ölmedikleri için şükretmeleri’ gerektiğinin söylendiğini de aktarıyor.





"Ölümden kurtuldun! Olay hakkında konuşmayı bırak! Bu konuda daha fazla soru sorma!" diye kendilerine bağırıldığını da öne sürüyor.





BBC’ye kimliklerini gizleme şartı ile konuşan bu iki erkek, kendilerinin de Mısırlılar gibi suçlanacaklarından korktukları için sustuklarını savunuyor.





Ahmed ve Musab, suçlanan 9 Mısırlının teşhis sürecinde baskı olduğunu öne sürüyor.





Ahmed, “Sistem adil olsaydı, bu davada anlatacaklarımız olurdu” diyor.





İki erkek, tekneye binebilmek için 4 bin 500 Dolar ödediklerini anlatıyor. Ahmed'ın küçük erkek kardeşi de gemideydi. O hala kayıp.





İlk ifadeleri ortaya çıktı





Tekneden kurtulan beş kişinin mahkemeye sunulan ilk ifadelerinde, sahil güvenliğin göçmen teknesini halatla çekmeye çalıştığına ilişkin ifadeler yer almadı. Ancak aynı beş kişinin tamamı yargıç karşısında faciaya halatla çekme girişiminin neden olduğunu anlattılar.









Sahil güvenliğin sunduğu ilk ifadelerden biri şu şekilde:

"Bir sahil güvenlik gemisi yardıma geldi ve aniden gemi alabora oldu. Kendimizi suda bulduk. Sonra bizi şişme botla kurtardılar."





Ancak aynı tanık daha sonra hakime olanları şöyle anlattı:





"Yunan gemisi bizim geminin önüne halat bağladı ve bizi yavaş yavaş çekmeye başladı ama halat koptu. İkinci halatı bağladıklarında önce çekiliyormuşuz gibi hissettik ama sonra gemimiz alabora oldu. Yunan gemisi hızlandı ve biz İngilizce bağırmaya başladık: Dur!"





BBC Verify ekibi bu ifadeyi veren kişiye ulaşamadı ve bu yüzden ifadelerini neden değiştirdiklerini soramadı.





Mısırlılar nasıl teşhis edildiI?





Yunan sahil güvenliği başlangıçta halat kullanıldığını yalanladı. Ancak daha sonra bu açıklamadan geri adım atarak halat kullanıldığını kabul etti. Bunun amacının da yalnızca gemiye binip durumu değerlendirmek olduğu savunuldu. Halat bağlama olayıyla, balıkçı gemisinin alabora olmasında da en az iki saat olduğu iddia edildi.





Faciada seksen iki kişinin cesedine ulaşıldı. Birleşmiş Milletler 500 kadar kişinin daha hayatını kaybettiğini tahmin ediyor.









Yunan makamları, suçlanan Mısırlı erkeklerin bir kaçakçılık çetesinin parçası olduğunu ve teknedeki diğer kişiler tarafından da teşhis edildiklerini söylüyor.





Bu 9 kişi suçlu bulunmaları halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilirler.





Bu kişilerin gemideki davranışlarına ilişkin farklı ifadeler var. Bazıları şüphelilerin, gemidekilere kötü davrandığını iddia ederken, bazı diğer tanıklıklar da onların yardım etmeye çalıştığını söylüyor.





Ancak Ahmed ve Musab, hayatta kalanlara dokuz Mısırlıyı suçlama talimatı verildiğini iddia ediyor. Bu talimatın sahil güvenlik yetkililerince verildiğini de söylüyorlar.





Musab, Mısırlı şüpheliler için, "Hapse atıldılar ve suçlarını örtbas etmek isteyen Yunan makamları tarafından haksız yere suçlandılar" diyor.





Facia, Yunanistan Yüksek Ceza Mahkemesi’nden bir savcı yardımcısı tarafından soruşturuluyor. Ancak Birleşmiş Milletler’in de yaptığı bağımsız bir soruşturma çağrısı şimdiye kadar göz ardı edildi. Avrupa Komisyonu, Yunanistan makamlarının soruşturmasına güvendiğini açıkladı.







